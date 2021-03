El anuncio realizado por el presidente del Gobierno de Aragón de levantar el confinamiento de las provincias a partir del viernes ha sido excelentemente recibido en los valles del Pirineo, que en estos últimos cuatro meses de cierre perimetral han sufrido una asfixia económica por su dependencia del turismo.

Eva Bizarro, gerente de la Asociación Turística Empresarial del Valle de Benasque, considera que esta decisión supone "vislumbrar un poco de luz en el túnel oscuro en que llevamos desde hace un año". Una medida que, a su juicio, "llega tarde porque hubiéramos deseado que se hubiese producido mucho antes, pero que es muy bienvenida".

Además, anima al Gobierno de Aragón a trabajar con otras comunidades autónomas vecinas para habilitar corredores seguros para los propietarios de segundas residencias o visitantes. "Esperamos que esta medida de apertura del tránsito interprovincial se afiance porque no podemos permitirnos, ni económica ni moralmente, volver atrás", afirma Bizarro, que espera que esta restitución de la movilidad en Aragón "sea el inicio efectivo de la desescalada y de la victoria contra la covid".

También desde el valle de Benasque, Ainhoa Lozano, portavoz del movimiento ciudadano SOS Pirineo Aragonés, que en los últimos meses han convocado una treintena de concentraciones reclamando un plan de ayudas directas y el desconfinamiento provincial, reconoce que era la noticia que estaban esperando desde hace semanas "y que no parábamos de pedir".

"El teléfono ya ha empezado a sonar esta mañana con llamadas de gente de Zaragoza que pedían reserva, no te digo más", confiesa Lozano, propietaria de un hotel restaurante. No obstante, también llama a la cautela «porque ahora solo falta que una vez pasado el puente de San José no se vuelvan a echar otra vez atrás después de que hayamos invertido lo que tenemos y lo que no en la contratación de personal y en el acopio de género para recuperar la vida de nuestros negocios".

También recuerda a los responsables del Gobierno de Aragón que, "aún siendo muy bienvenida", esta medida no soluciona la gravísima crisis del sector "por lo que las ayudas al sector del turismo invernal tienen que llegar igualmente si no queremos provocar la ruina de buena parte del Pirineo".

Para la Asociación de Empresarios de Comercio y Servicios de la Jacetania, Acomseja, este desconfinamiento provincial "llega tarde", aunque también admiten que lo reciben "contentos y esperanzados". Su presidenta, Marian Bandrés, asegura que esta medida "nos va a dar un balón de oxígeno muy bueno que nos ayude a paliar un poco el desastre económico que ha sido la temporada". Además, coincide con el outlet de comercio en la calle que se celebra este fin de semana en Jaca, en el que los comerciantes sacan sus existencias para liquidar, “que desgraciadamente este año son muchas”, por lo que esperan una gran afluencia.

Desde la asociación habían realizado una campaña de promoción para toda la provincia “y al conocer la noticia la hemos ampliado a toda la región, invitando a la gente a que venga”. Por lo tanto, la flexibilización de las medidas “se ha recibido muy bien y comerciantes y hosteleros estamos muy contentos”. No obstante, deja claro que a estas alturas de la temporada “no va a ser ninguna solución, porque lo gordo ya ha pasado, pero todo ayuda”. Por último, Bandrés insiste en que tanto clientes como establecimientos deberán seguir respetando las medidas sanitarias “a rajatabla”.