El calvario de los empresarios del Pirineo: "Puedo seguir pagando la hipoteca un mes"

La situación de los empresarios no es mejor que la de cientos de trabajadores desempleados que por el parón turístico tienen que recurrir a las ayudas sociales. Aseguran que están pasando un calvario, después de varios meses sin ingresos y teniendo que afrontar gastos fijos. En Jaca solo hay abiertos dos hoteles y el Ayuntamiento de Benasque calcula que existen unas 300 pequeñas empresas afectadas por el cierre de la estación de esquí de este valle, donde los pocos alojamientos que se decidieron a ponerse en marcha a pesar de las restricciones han ido dejando la actividad al prolongarse los confinamientos.

"Llevamos así desde octubre, y eso incluye puentes, Navidad..., y en Carnaval estaremos igual", dice Ricardo Laguna, exalcalde de Panticosa y dueño de un campin, con 15 empleados en verano. "Puedo aguantar y seguir pagando las hipotecas un mes, o hasta dos, a partir de ahí lo que el banco diga, pero si cierro son 15 empleos perdidos". Su drama es el de muchos otros.

La DGA prometió incluir a los autónomos en el plan Remonta si van al paro, pero cree que para él no es una opción. "Si tengo que acogerme dando de baja la actividad, no soluciono nada, porque hay que trabajar en los preparativos de la nueva temporada", señala. A su juicio, "se está poniendo en juego el tejido productivo del Pirineo, los negocios que cierren no van a volver a abrir, y entonces ¿dónde trabajarán los que se acogen al plan de empleo al acabar junio?.

Este empresario turístico asegura que también ha habido emprendedores que han tenido que recurrir a Cáritas. "Se están dejando de pagar los alquileres de los negocios, y a los propietarios no les queda otra que ser comprensivos, pero no se sabe hasta cuándo. Otra parte de los empresarios tenemos los negocios hipotecados y los bancos no creo que nos den las facilidades que puede dar un particular".

En su opinión, las ayudas son una solución a corto plazo, pero lo que hay que buscar es fórmulas que permitan una cierta movilidad, "como corredores seguros o un pasaporte sanitario, del que se está hablando en Europa, los test para venir... un turismo seguro que permita a las empresas sobrevivir". La gente aún lo entiende menos, continúa, cuando la incidencia del coronavirus en los valles del Pirineo es muy baja. "Confinar Zaragoza en Navidad, en lugar de reducir el número de caso los ha incrementado por las masificaciones que se han producido allí”. Y teme que cuando llegue Semana Santa "estaremos igual". Entonces ya no será solo el turismo de la nieve, "hablaremos también de Ordesa y de otras zonas como Teruel o la sierra de Guara".

Los ayuntamiento y las comarcas del Pirineo, en un acuerdo unánime adoptado el pasado fin de semana por la asociación que los representa, Adelpa, ya advirtieron de que la situación de las empresas y autónomos requieren medidas urgentes que apoyen de manera directa sus necesidades, "dada la magnitud y excepcionalidad de esta situación". "La realidad actual de muchas de estas pequeñas empresas es dramática, y de la rapidez de las ayudas depende su viabilidad futura". Por ello reclamaron que de forma inmediata se saque un plan ambicioso que afronte la merma de ingresos en los últimos meses como consecuencia del parón del turismo.