Los municipios del Pirineo piden a la DGA la transferencia de fondos para arrancar el Plan Remonta "lo antes posible"

La Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés (ADELPA) ha solicitado al Gobierno de Aragón que de seguridad jurídica a los ayuntamientos y que les transfiera los fondos económicos para poder hacer las contrataciones del Plan Remonta "lo antes posible". Este programa de empleo pretende ayudar al sector de la nieve y las actividades de montaña ante el impacto que ha tenido la covid-19.

En concreto, esta acción persigue que las personas que dependan del sector del turismo invernal, y se hayan quedado sin recursos, puedan ser contratadas por los ayuntamientos para la realización de diferentes iniciativas. El Gobierno de Aragón asumirá el 60% del coste de estos contratos y el 40 por ciento, los consistorios.

"La viabilidad de muchas empresas está en juego"

El presidente de ADELPA, Pablo Castán, ha considerado que este plan, anunciado por el Gobierno de Aragón junto a los ayuntamientos y en colaboración con la Diputación Provincial de Huesca (DPH), "debe ponerse en marcha cuanto antes, porque la viabilidad de muchas empresas del Pirineo, del sector turístico o vinculadas a él, está en juego, debido a las restricciones de la crisis sanitaria".

"Para ello, el Gobierno de Aragón debe transferir los fondos económicos y dar seguridad jurídica a los ayuntamientos, que son los que tienen que hacer las contrataciones". Ha recordado que hay personas que lo están pasando "realmente mal, con casos incluso que casi no pueden pagar ni la calefacción".

Castán ha opinado que será "complicada" su ejecución por parte de los ayuntamientos, pero al mismo tiempo "permitirá la contratación de trabajadores que se encuentran desempleados". "Para eso estamos las administraciones, para atender a nuestros vecinos y, en este caso, para que el dinero que llegue sirva para ayudar a aquellos que se han quedado fuera del mercado laboral".

Las ayudas del Plan Remonta irán destinadas a la contratación de trabajadores, pero ADELPA ha solicitado que también se puedan dedicar subvenciones a las empresas y autónomos de Pirineo que requieren de medidas urgentes que apoyen de manera directa sus necesidades.

"El virus afecta a todos los sectores económicos, pero el daño se agrava para los territorios que tienen el turismo, y en especial el turismo de nieve, como principal sustento económico", ha dicho Castán.

Pequeñas empresas

El presidente de ADELPA ha remarcado que en cada pueblo hay pequeñas empresas que lo están pasando "muy mal", "ya no sólo es que no hayan podido contratar a los trabajadores, sino que su propia viabilidad está muy deteriorada". "Pedimos esas ayudas directas al sector porque vemos que la campaña de la nieve, que es una de las más importantes a novel turístico, está casi terminada".

Así las cosas, los alcaldes y presidentes comarcales del Pirineo Aragonés se han reunido por la Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés (ADELPA) y han elaborado un manifiesto en el que solicitan al Gobierno de Aragón y al Ejecutivo central que pongan en marcha de forma urgente tantas medidas como sean necesarias para paliar la dramática situación actual del Pirineo. En concreto, exigen un plan urgente con ayudas directas al sector turístico.