Los negocios ligados a la nieve denuncian agravios respecto a las ayudas en Europa

Los negocios turísticos del Pirineo se miran en el espejo de Francia para denunciar el agravio comparativo entre las ayudas concedidas en uno y otro país por el cierre obligado de las estaciones de esquí. El Gobierno francés confirmó el lunes que sus remontes seguirán parados en febrero al tiempo que reforzaba el fondo de solidaridad dirigido a los pequeños empresarios. Mientras tanto, a este lado de la cordillera, se volvió a reclamar este martes un plan de rescate.

"Las únicas ayudas directas que hemos recibido han sido las de nuestros ayuntamientos, que aunque insuficientes son un gesto que agradecemos. Si el Gobierno de Aragón y el de España no tienen dinero, se tendrán que endeudar para salvar el país, como nos estamos endeudando nosotros para salvar nuestras empresas. Pero nos sentimos europeos de cuarta", manifestó la presidenta de la Asociación de Empresarios de Comercio y Servicios de La Jacetania, Marian Bandrés, quien volvió a denunciar el desamparo de muchos pequeños empresarios del Pirineo mientras en el país vecino se aprueba un nuevo paquete de medidas.

El Gobierno galo, tras reunirse el lunes con los actores del sector de la montaña afectados por el cierre de estaciones, anunció la movilización de 4.000 millones en apoyo de empresas y empleados y exenciones de pagos. Las ayudas son de hasta 10.000 euros mensuales a negocios ligados a los centros turísticos, como un restaurante o una tienda de material de esquí; o el 20% de sus ingresos dentro de un límite de 200.000 euros si las pérdidas superan el 70% de su facturación. El primer ministro también anunció un plan de inversiones para hacer más competitivo el turismo de montaña.

Por contra, aseguró Marian Bandrés, "nosotros solo estamos recibiendo ayudas directas de los ayuntamientos, cuando en Jaca únicamente hay dos hoteles abiertos y el 40% de los restaurantes están cerrados". Para recibir las prometidas por el Gobierno de Aragón, en su segundo plan de rescate, habrá que esperar a marzo, con cantidades como 1.000 euros para los titulares de bares y restaurantes o 3.000 para los propietarios de locales de ocio nocturno, distribución y cáterin.

Solo en Benasque existen 300 pequeñas empresas vinculadas a la nieve directamente afectadas (tiendas, hoteles, restaurantes, talleres, escuelas de esquí..,), según el listado que está elaborando el Ayuntamiento, que al mismo tiempo termina de perfilar la de posibles trabajadores desempleados beneficiarios del Plan Remonta. Mirándose en el espejo de Francia, el alcalde, Ignacio Abadías, cree que se debería diseñar un plan ambicioso "y específico para la nieve, como han hecho ellos", dotado con los suficientes recursos económicos, "porque es un paro obligado", recuerda.

Los empresarios aún ven opciones de salvar la temporada de esquí

La organización empresarial CEOS-Cepyme continuó este martes con su ronda de encuentros con alcaldes y presidentes de comarcas del Pirineo. En Sabiñánigo, Aurelio López de Hita, presidente autonómico, dijo que, a pesar de lo avanzado de la temporada de esquí, aún hay opciones de salvarla. No obstante, "si no se da por perdida, quedará muy deteriorada". Para él, lo fundamental es "garantizar la próxima" y ello pasa por la necesidad de ayudas directas para que las empresas sobrevivan y reabran cuando puedan. "Lo que intentamos salvar no es la situación presente, sino la futura", apostilló. Las propuestas pasan por condonar deudas o aminorar o suprimir impuestos mientras dure la crisis.

Las propuestas empresariales se llevarán el viernes a una reunión entre los agentes sociales y el presidente del Gobierno de Aragón. López de Hita entiende que los recursos de la DGA son escasos. Quien sí tiene capacidad y obligación de endeudarse todo lo que haga falta, aclaró, es el Gobierno central, "que es quien debe facilitar los medios para que las ayudas lleguen a los empresarios", destacó.

"Si nos han impuesto un cierre, nos tienen que ayudar", declaró el presidente de la Confederación Empresarial Oscense, Fernando Luna. Su organización está trabajando en un informe comparativo sobre las ayudas al turismo de la nieve en otros países, "porque las empresas están muy tocadas y necesitan ser rescatadas".