Piden 8 años de prisión a un empresario por un grave accidente de un trabajador extranjero sin contrato en una obra Jaca

Un empresario se enfrentará el próximo 27 de enero en la Audiencia Provincial de Huesca a una petición Fiscal que suma 8 años de cárcel por explotar a trabajadores extranjeros, uno de los cuales sufrió un grave accidente en una obra en Jaca que le causó varias fracturas y traumatismos y cuyas secuelas le impedirán seguir dedicándose a la construcción.

La Fiscalía relata en su escrito de conclusiones provisionales que el acusado, de 49 años, ostentaba la administración y dirección de una empresa con domicilio social en Zaragoza que carecía de seguro para su actividad profesional. Fue contratado para rehabilitar la cubierta de una vivienda de Jaca. Sobre las 15.00 del 31 de agosto de 2016, el acusado y tres de sus trabajadores estaban en el interior del inmueble realizando labores de enyesado de la pared. Uno de los empleados se encontraba subido a un andamio de dos cuerpos, a una altura de 5 metros desde el suelo y en un momento dado, al hacer fuerza con la llana contra la pared, se movieron las borriquetas del andamio cayendo éstas, el andamio y el trabajador.

Un informe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Huesca concluyó que el andamio no estaba anclado a la pared, carecía de protecciones colectivas (al menos en la zona en la que se encontraba el trabajador) y que el propio lesionado no tenía arnés anticaída. La causa del accidente fue un incorrecto uso del andamio, tanto en su instalación como en su utilización, "ya que se colocaron borriquetas encima de dos cuerpos de andamio en un precario equilibrio, con absoluta inestabilidad".

El propio informe constató que la empresa del acusado incurría en varias infracciones: no tenía concertado un servicio de prevención ni había facilitado formación en prevención de riesgos de los trabajadores, ni vigilancia de la salud, ni evaluación de riesgos, planificación de la actividad preventiva, etc. Además, dos de los trabajadores no tenían contrato de trabajo con la empresa ni estaban dados de alta en la Seguridad Social, "habiéndose explotado por parte del acusado su condición de extranjeros sin proceder al reconocimiento de dichos derechos". Tampoco había realizado comunicación de apertura del centro de trabajo, ni se había presentado plan de seguridad y salud de la obra.

Como consecuencia de la caída, la víctima sufrió fracturas de una vértebra cervical, muñeca y radio y traumatismos craneal y abdominal, que según el informe médico forense precisó de tratamiento médico-quirúrgico y 197 días de curación. Además, le quedaron como secuelas una limitación funcional de la muñeca y una cicatriz que le suponen una limitación parcial para las actividades de la vida diaria y total para seguir trabajando en la construcción.

La Fiscalía califica los hechos como un delito contra los derechos de los trabajadores por infringir las normas de prevención de riesgos laborales en concurso con otro de lesiones imprudentes, y otro delito de explotación de trabajadores extranjeros. Por el primero pide 3 años de prisión y una pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 12 euros; y por el segundo, 5 años de prisión y otra multa de 12 meses con una cuota diaria de 12 euros. Además, reclama una indemnización de 58.000 euros para la víctima.