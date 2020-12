El nuevo servicio provincial de bomberos de Huesca con 144 efectivos estará a pleno rendimiento a mediados de 2021

Ha comenzado ya la cuenta atrás para la puesta en marcha del nuevo servicio provincial de bomberos que dirigirá la Diputación de Huesca, poniendo fin a la precariedad de los actuales servicios comarcales. El 31 de diciembre, a las 19.00, entrará a trabajar la primera guardia de seis oficiales y seis bomberos en cada uno de los siete parques operativos: Sabiñánigo, Boltaña, Villanova, Benabarre, Sariñena, Barbastro-Monzón y Fraga. Mientras, el de Huesca seguirá dependiendo del Ayuntamiento.

El día 15, se incorporarán como funcionarios en prácticas los nuevos bomberos (36) y oficiales (28) que han logrado plaza tras un largo proceso selectivo marcado por la pandemia y que antes ya estuvo ocho meses paralizado por un recurso judicial que ganaron los sindicatos, consiguiendo anular la reserva de plazas para militares. Los 64 aprobados -y algunos más por si había renuncias- fueron citados por la DPH el viernes para elegir destino.

Algunos no pudieron contener las lágrimas, como Eduardo Zamora. "Estoy muy emocionado. Me acuerdo de mucha gente, sobre todo de mi madre, que ya no está y que estaría muy orgullosa. Ha sido muy duro y con una pandemia de por medio...», afirmó este nuevo oficial, que desde 2005 ha ido enlazando contratos de bombero en el Ayuntamiento de Huesca y en la Comarca de la Hoya. En su caso, eligió Sariñena "porque es un sitio dónde no ha habido nunca servicio y me motiva que sea un parque nuevo, además de que conozco la zona y va gente con la que he trabajado y me llevo muy bien", explicó.

Otro oficial que ha conseguido plaza cerca de casa es el jaqués Ricardo Gil. Tras 18 años como bombero forestal en Sarga, el último año estuvo trabajando en Monzón y ahora ha seleccionado como destino Sabiñánigo. "Es una oposición dura y larga, y además no solo tienes que estudiar, también entrenar mucho. Pero al final ha llegado la recompensa", señaló emocionado. Además, renunció a la plaza de bombero que también aprobó «para que la pueda coger alguien de la lista".

Pero entre los ganadores también hay muchos oficiales y bomberos de fuera de Aragón, como Alejandro Martín, de Burgos. A sus 27 años, llevaba un año y medio trabajando de bombero en La Rioja y cinco preparando oposiciones. "Me he recorrido España entera", dijo. En su caso, optó por el parque de Benabarre "solo porque estaba a mitad de la lista ya que no lo conozco", admitió, aunque no sabe si este será su destino definitivo porque sigue opositando para sacarse la plaza en su ciudad natal. "Continuaré estudiando a tope a ver si consigo la de Burgos porque allí está mi chica con mi niño. Pero si no puedo volver a mi tierra, me afincaré aquí con tranquilidad porque tengo la plaza fija", apuntó.

Similar es la situación de Santiago Baello, que vive en la Comunidad Valenciana. Por ello, a la hora de elegir plaza, se decidió por Fraga por la mayor facilidad de desplazamiento desde su tierra "porque es el parque que está más al sur", reconoció. "No sé qué haré porque mi familia y toda mi vida está allí, pero si tengo que trasladarme no será ningún problema después de tanto tiempo buscando esto. Además, tengo mucha ilusión por poner en marcha un servicio que es nuevo", añadió. Y es que lleva casi 20 años preparando las oposiciones, aunque en este tiempo ya ha trabajado en diferentes parques.

Como explica el subinspector Óscar Aguarta, jefe del nuevo servicio de bomberos de la DPH, durante cuatro meses, estos nuevos efectivos compaginarán el trabajo en los parques con prácticas internas y externas. Una vez superado esta formación ya tomarán posesión oficialmente.

En junio, a pleno rendimiento

A estos 64 se sumarán otros 50 bomberos y oficiales que llegan transferidos desde las Comarcas por lo que el 1 de enero el servicio arrancará con 114 efectivos. Y en febrero se incorporarán 30 más de la bolsa creada en las oposiciones para alcanzar un total de 144, la cifra que se ha marcado la DPH para esta primera fase. Y es que se quiere seguir creciendo de forma progresiva los próximos años en personal, en parques "y sobre todo en capacidad técnica".

Óscar Aguarta calcula que la formación finalizará en mayo y que, por tanto, a partir de junio el servicio provincial ya estará a pleno rendimiento en todos los parques. "Obviamente, costará porque es un servicio nuevo y tendrá errores de juventud, pero también un reto. Queremos que sea moderno, muy pegado al territorio y muy proactivo. Porque aunque tenían carencias, lo bueno de los servicios comarcales era su implicación con las poblaciones y es algo que no solo no queremos perder, sino que esperamos potenciar", subraya.

Aunque cada parque esté asignado a una de las cinco zonas de intervención (Jacetania y Alto Gállego; Sobrarbe y Ribagorza; Hoya de Huesca y Monegros; Somontano, Cinca Medio y La Litera; y Bajo Cinca), también deja claro que van a trabajar de forma coordinada con un jefe de intervención al mando cada día "y en la mayoría de intervenciones no actuará solo un parque". Las guardias se harán en turnos de 12 horas (7.00 a 19.00 y 19.00 a 7.00).