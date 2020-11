El pequeño comercio de Huesca se apunta al Black Friday con ofertas de hasta el 50%

Peluquerías, papelerías, concesionarios, tiendas de muebles, joyerías, academias, ópticas, farmacias... Cada año son más los sectores que se apuntan al Black Friday en la provincia de Huesca, aunque los comercios de moda siguen siendo los mayoritarios, y sobre todo de grandes cadenas. Esta vez, los descuentos van desde el 20 al 50% y son cada vez más los que prolongan las promociones toda la semana.

Susana Lacostena, presidenta de la Asociación de Comerciantes de Huesca, afirma que el seguimiento de esta campaña especial del último viernes de noviembre "va por barrios, aunque yo creo que casi todo el mundo hace algo, ya sea mucho o poco, para animar las ventas hoy".

Además, cree que este año el comportamiento de los clientes puede cambiar porque frente al auge del comercio ‘online’ de campañas anteriores, "ahora la gente está más concienciada de que hay que comprar en la tienda de al lado de casa". En este sentido, valora que "muchos que compraba antes por internet, está descubriendo ahora lo que pueden encontrar en su ciudad".

Con todo, Susana Lacostena espera que estos descuentos especiales sean solo puntuales "porque después del agujero que ya tuvimos entre abril y mayo por el confinamiento, hay que intentar aguantar los precios".

También Juan José Prado, presidente de la Federación de Comercio y Servicios de la Provincia de Huesca (Fecos), opina que la crisis económica ha animado a muchos empresarios de distintas localidades del Alto Aragón a sumarse al Black Friday.

Prado asegura que hay sectores a los que les "encaja" muy bien este tipo de promociones, aunque reconoce que en su caso no es demasiado partidario. "Yo entiendo que se haga una venta muy puntual en un día muy concreto, pero conforme se ha ido implantando en estos años estamos viendo que cada vez más las ventas de noviembre se paralizan hasta esa fecha porque la gente prefiere esperar".

Además, lamentan que "en España, como no sabemos hacer solo un día de oferta, como nació todo esto, ahora se hacen descuentos durante todo el mes de noviembre y como no tampoco sabemos volver a vender a precios normales, luego seguimos también en diciembre con lo que matamos la campaña de Navidad". "Pero el comercio no puede sobrevivir solo a base de ofertas porque con eso no cubres todos los gastos que tienes cada día al subir la persiana", avisa.

Por todo ello, Juan José Prado apuesta por diferenciar al comercio pequeño y de proximidad "con otras cosas como la cercanía, la calidad, el producto de kilómetro cero... porque si es solo con descuentos, de mala manera podremos subsistir", opina.

Campaña en Barbastro

Precisamente ayer la Asociación de Empresarios de Barbastro presentó su campaña de Navidad con la que pretenden reactivar las compras. Sortearán una moto eléctrica y, además, aspiran a convertirse en la puerta del Pirineo repartiendo entre sus clientes forfaits para esquiar en las estaciones de Aramón. Arrancará hoy a las 19.30 con el encendido del árbol en el Paseo del Coso.