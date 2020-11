El alcalde de Huesca pide precaución en Navidad "para que no se cuele un 'invitado indeseado' en las reuniones familiares"

El alcalde de Huesca, Luis Felipe, no ha querido entrar a valorar si es es adecuado o no levantar ya el confinamiento perimetral de la ciudad, decretado el pasado 22 de octubre, pese al descenso continuado de positivos de las últimas semanas y se ha mostrado cauto a la espera de que la consejera de Sanidad, Sira Repollés, anuncie o no este jueves la flexibilización de esta medida que afecta a las tres capitales aragonesas. "Es algo que compete a las autoridades sanitarias, pero sí estoy convencido de que cualquier decisión que tomen lo harán respaldada por datos y con una proyección de lo que puede ser la evolución de la propia enfermedad", ha manifestado.

Felipe ha reconocido que "el comportamiento de la curva está siendo positivo en los últimos días". Sin embargo, ha advertido también de que "no hay que bajar la guardia". En este sentido, ha respaldado "todas las decisiones" adoptadas hasta ahora por el Gobierno de Aragón. "Las ha tomado porque eran necesarias, no por un capricho, y por tanto estaremos a lo que nos digan para cumplirlas y lanzar los mensajes a la ciudadanía de que es necesario cumplir las limitaciones que nos impone Sanidad ya que lo hacemos por el bien de nuestra salud y de nuestra economía", ha subrayado.

De cara a Navidad, el alcalde de Huesca ha destacado que es una de las épocas del año donde más relación interfamiliar, interpersonal e interterritorial se produce. "Las distintas generaciones, desde los nietos a los abuelos, los padres, los tíos o los hermanos, convivimos juntos en esos días, estemos en una ciudad o lleguen de fuera. Y normalmente en esa relación privada y de más confianza es donde más riesgo existe, como estamos viendo". Por ello, ha insistido en la necesidad de "extremar mucho las precauciones" en las próximas fiestas navideñas "porque en esas reuniones familiares a veces se nos puede colar un 'invitado no deseado'", en alusión a la covid-19.