Cáritas Huesca aumenta un 67% las ayudas para cubrir necesidades de vivienda

Un año más, Cáritas Diocesana de Huesca ha celebrado el Día de las Personas Sin Hogar, que se conmemora el domingo 25 de octubre, para defender "sus sueños, sus oportunidades, su confianza, su salud y sus derechos", bajo el lema 'No tener casa mata'. Una realidad que conoce de primera mano gracias a su Centro de Día Fogaril.

Miembros de Cáritas han querido denunciar esta situación con un sencillo acto de protesta en la plaza de Navarra para recordar que vivir sin hogar es mucho más que estar sin techo y que la vivienda es un derecho reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y en la Constitución Española. Y lo ha hecho mostrando los últimos mensajes que han lanzado desde la entidad: 'Estoy tan cerca que no me ves', 'Ponle cara' y 'No tener casa mata'.

Desde Cáritas han criticado la falta de avances "profundos" respecto a las propuestas políticas que ya presentaron hace un año con respecto a la vivienda insegura, inadecuada, social y protegida y de las personas sin hogar. “Pedimos a las administraciones que promuevan políticas que permiten acceder de forma segura a la vivienda como, por ejemplo, promoción del alquiler social o de la vivienda protegida", apuntó Jaime Esparrach, secretario general de la entidad. Y es que aseguran que más de 1.300 familias en Aragón con resolución favorable de la DGA están esperando un alquiler social.

Además, reconocen que durante el confinamiento se llevaron a cabo iniciativas temporales para proteger a las personas sin hogar, como el albergue que habilitó el Ayuntamiento de Huesca en un pabellón de la Universidad, "pero solo son parches, no soluciones”, subrayan.

También denuncian que la crisis provocada por la covid-19 ha sacado a la luz la realidad de muchas personas sin hogar o de personas que habitan en infraviviendas, "lugares poco saludables para vivir con cierta seguridad y para quienes es una utopía poder adoptar las medidas de prevención decretadas por las Administraciones".

Como consecuencia de ello, durante los primeros siete meses del año Cáritas Diocesana de Huesca ha destinado 61.000 euros exclusivamente a apoyos en alquiler de pisos y realquiler de habitaciones, un 65% más que en el mismo período del año pasado. Durante todo 2019, repartieron un total de 75.000 euros exclusivamente en vivienda.

Ante el "agravamiento" de la vulneración del derecho humano a la vivienda durante la pandemia, Cáritas Huesca vuelve a lanzar propuestas concretas para avanzar en un escenario de reconstrucción social que tenga especialmente en cuanta a las personas sin hogar: una ley estatal de garantía de acceso a la vivienda que incluyan todas las situaciones de exclusión residencia y 'sinhogarismo'; crear una mesa de coordinación en Huesca para definir e implementar una estrategia; incrementar el esfuerzo de la Administración en materia de rehabilitación y mantenimiento del parque de viviendas, y promoción de vivienda en alquiler social de forma preferencial; y mejora de los servicios de atención a las personas en grave exclusión residencial.