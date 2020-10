"No relacionamos el incremento de casos positivos en Jaca con el turismo"

La capital jacetana registra estos últimos días un incremento de casos confirmados por la covid-19, lo que ha llevado al Ayuntamiento de Jaca a hacer un llamamiento a la responsabilidad de los vecinos de esta localidad. Sin embargo, según el alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón, estos datos no se pueden asociar al turismo. “No relacionamos este brote con los turistas”, ha declarado tajante. El mes de agosto “Jaca ha estado llena y no ha habido ningún brote, y el puente del Pilar no puede afectar a estas últimas cifras, porque los casos son previos a los días festivos”. “Médica y sanitariamente es imposible que estos casos sean del puente del Pilar, por lo tanto no busquemos la excusa siempre en los otros, pensemos en lo que nosotros podemos hacer”, añade. Cabe recordar que este jueves se confirmaron 17 casos positivos en la capital jacetana.

Igualmente ha confirmado que hay un brote vinculado al mundo militar, “pero relacionarlo con los últimos casos positivos sería equivocarnos”, asegura. Y es que la mayoría de las personas que en las últimas horas han dado positivo en las pruebas “no tienen nada que ver con los militares”. Debido a este brote se han adoptado medidas “importantes y drásticas” de aislamiento de mucha gente, “más allá de los positivos”, aclara. Se han realizado “muchos test” y no sólo a las personas con contacto más directo, sino también a otras indirectas. “El mundo militar está haciendo su labor y estamos seguros que lo van a controlar rápidamente, pero no nos podemos quedar con eso, porque tantos o más casos fuera del mundo militar como dentro”, subraya el primer edil.

Juan Manuel Ramón proponía este jueves un autoconfinamiento voluntario de todo el que lo pudiera realizar, así como una reducción de la actividad social. “Más allá de las medidas personales de higiene de manos, distancia o mascarilla, hay una que se está demostrando más peligrosa que las demás, que es el distanciamiento social, la necesidad de juntarnos con más gente en espacios cerrados, no ventilar bien, quitarnos la mascarilla y relajarnos porque estamos comiendo o por lo que sea”, explica. Por ello, insiste en que es ese contacto social lo que hay que evitar en la medida de lo posible, y hace un llamamiento a todos los ciudadanos jaqueses, y en especial a los jóvenes “que son más tendentes a relajar las costumbres”.

Recomendaciones

El Ayuntamiento de Jaca lanzó este jueves una serie de recomendaciones debido al incremento de casos positivos en la ciudad. Recomienda a toda la población que se extremen las medidas de precaución y que se tengan en cuenta todas las pautas y normas preventivas con el objetivo de frenar la actual escalada de casos de coronavirus que se está produciendo en nuestra ciudad y su entorno.

Dada la preocupante situación por el acusado aumento de los casos, se hace necesario un llamamiento a toda la población para que contemplen, con el máximo grado de cumplimiento y de respeto, las medidas de distancia de seguridad sanitaria entre personas, así como el uso de las mascarillas de protección en todos los lugares, tanto interior como exterior, guardando la máxima cautela en las relaciones sociales durante los próximos días, reduciendo la movilidad por la ciudad a lo estrictamente necesario con el fin de evitar que se pueda seguir propagando el virus en la comunidad de Jaca. El aspecto de la aireación y ventilación de las estancias cerradas es muy importante para evitar el contagio, así como el uso frecuente de geles desinfectantes. Asimismo, las personas más vulnerables deben ser tratadas con el mayor cuidado y ellas mismas deben esmerar al máximo el cumplimiento de las medidas de distancia sanitaria, protección y prevención.

Este escenario de crecimiento importante de los casos positivos de contagio en una comunidad reducida puede frenarse con el cumplimiento de todas las normas establecidas y con la reducción del contacto entre personas a la mínima expresión, como medida de solidaridad social y prevención sanitaria.

Para que la actuación responsable de los ciudadanos de Jaca resulte efectiva en la disminución de los casos positivos y que se pueda volver a la normalidad, con una incidencia prácticamente inexistente como hasta ahora, es recomendable el aislamiento voluntario para todas las personas que lo puedan llevar a cabo.