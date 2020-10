Fraga vacunará de la gripe a los mayores de 65 años los días 21 y 22 en el pabellón del Sotet

El centro de salud de Fraga ha publicado las fechas y horarios para la campaña de vacunación de gripe 2020/21 para toda la población mayor de 65 años, que se desarrollará los días 21 y 22 de octubre en el pabellón del Sotet. Como novedad, este año no hace falta solicitar cita previa.

El horario de vacunación será de 9.30 a 14.00, dividido en tres franjas horarias por inicial del primer apellido y por cupo médico. Así, de 9.30 a 11.00 tendrán que acudir las personas cuyos apellidos empiecen de la A a la H incluida; de 11.00 a 12.30, para los apellidos que empiecen de la I a la O incluida; y de 12.30 a 14.00, para los apellidos que empiecen de la P a la Z incluida.

El pabellón también estará dividido en dos entradas: una puerta derecha y otra izquierda. El miércoles 21 se vacunará a los usuarios de la doctora Barco (enfermera Inés) y del doctor Fortit (enfermera Lola), que deberán acceder por la puerta derecha; y de la doctora Domingo (enfermera Jovita), la doctora Navarro (enfermera Ana) y la doctora Muñoz, que deberán entrar por la puerta izquierda.

Y el jueves 22 se vacunará a los usuarios que pertenezcan al cupo de la doctora San Juan (enfermero Carlos) y el doctor Basols (enfermera Picoca) por la puerta derecha; y de la doctora Royo (enfermera Lidia) y la doctora Marín (enfermera Nuria) por la izquierda.

Si algún usuario no pudiera acudir en los días previstos se realizará una repesca los días 26 y 28 de octubre; si no se puede acudir a la hora fijada, se podrá pasar de 12.30 a 14.00; y si no se pudiese acudir por incompatibilidad de días u horarios consulte con su enfermera.

Los convivientes que tengan diferentes horas el mismo día podrán acudir los dos en un mismo horario. Mientras, los usuarios tanto mayores de 65 años como menores que tengan factores de riesgo y seguros privados (Muface, Isfas, Adeslas...) sí deberán pedir cita en el centro de salud, donde se les asignará una enfermera para la vacunación.

Los usuarios menores de 65 años con factores de riesgo que precisen de la vacuna de la gripe, consultar o pedir cita con su enfermera de cabecera.

Por último, los usuarios que años atrás compraban la vacuna para posterior administración en el centro de salud se les informará a partir del 10 de noviembre, según la normativa que establezca la Dirección General de Salud Publica.