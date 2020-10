Defensa investiga si el estallido escuchado en Huesca corresponde a un avión

La Subdelegación de Defensa en Huesca está investigando si el estallido escuchado en la capital oscense hacia las 10.20 de este miércoles corresponde a un avión. El ruido, que se ha asemejado a una explosión, ha alarmado a los ciudadanos. Algunos de ellos se han puesto en contacto con las centralitas de la Policía para solicitar información sobre el origen del estruendo.

El ruido no se ha escuchado con la misma intensidad en todas las zonas de la capital oscense. De hecho, en algunos barrios no ha llegado a oírse. El subdelegado de Defensa Huesca, el teniente coronel José María Rivero, ha señalado que la causa más probable de este estallido es un avión. No obstante, se ha puesto en comunicación con el Ejército para determinarlo. Un estruendo similar se produce cuando la velocidad de una aeronave, especialmente las militares, supera la barrera del sonido.

Afortunadamente, no ha ocurrido como en otras ocasiones. Hace años, un estadillo similar en Huesca provocó que saltaran las alarmas de muchos vehículos.