El Refugio de Góriz cierra por "cuarentena preventiva" tras dar positivo varios guardas

El Refugio de Góriz permanecerá cerrado por "cuarentena preventiva" por la covid-19 desde este miércoles, día 7, hasta el próximo jueves, día 15 de octubre, ambos incluidos, al haberse detectado varios casos de la covid-19 en la plantilla de guardas, según han informado fuentes del propio refugio.

"Es una medida cautelar y sanitaria, durante la cual no sé podrá ni entrar ni pernoctar en el refugio, que seguirá guardado de forma continuada por si hubiera alguna emergencia en la zona", aclaran sus responsables, al informar este miércoles de que todas las reservas realizadas para esos días quedan anuladas y reembolsadas al 100%.

"Sentimos mucho las molestias ocasionadas y cerramos por el bien de todos. Mejor dar un paso atrás ahora para poder dar dos hacia adelante después. Juntos lo conseguiremos. Gracias por vuestra comprensión", concluyen en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

Cuarentena preventiva

El responsable de Refugios de la Federación Aragonesa de Montaña, Sergio Rivas, ha subrayado que la decisión parte del propio equipo de guardas, que de forma "preventiva", tras dar positivo la semana pasada varios miembros de la plantilla, con los que no todos los guardas habían mantenido un contacto estrecho (al trabajar por turnos), han decidido aislarse en el refugio y realizar las labores de desinfección pertinentes esta semana para poder reabrir con todas las garantías posibles pasado este periodo.

Por su parte, los guardas del turno en el que se produjo el contagio abandonaron ya el refugio para realizarse las pruebas PCR correspondientes, tras presentar síntomas "dos personas del equipo".

"Son turnos que no se suelen mezclar mucho, pero al final, aunque sea por si acaso, se ha preferido hacer así por prevención y por la tranquilidad de la propia guardería, ya que al final no pasa nada porque no se dé servicio unos días. Se desinfectará bien la instalación completa y eso conlleva un trabajo y un tiempo", explican.

Del mismo modo, Rivas precisa que habrá guardas en Góriz durante este periodo, aunque no preste servicio la instalación, "por si ocurriera cualquier cosa este fin de semana de puente, que hay gente que está haciendo montaña".

Tras los meses de confinamiento a causa del coronavirus, el Refugio de Góriz volvió a abrir al público el pasado mes de junio, y desde entonces ha prestado servicio siguiendo los protocolos establecidos en materia sanitaria para prevenir nuevos contagios. "Llevamos toda la temporada de verano abiertos con protocolos, materiales, etc., y ha pasado un montón de gente todos los días. Ahora, mientras dure esta cuarentena preventiva, habrá unos guardas por si pasa algo y se hará una limpieza del refugio. Los guardas que permanecen allí prefieren, aún no habiendo dado positivo, cerrar unos días y limpiar bien las instalaciones, para poder reiniciar los servicios a partir de la semana que viene", concluyen las mismas fuentes.