El sindicato Jupol critica a Francia por retomar la devolución de inmigrantes a través de Canfranc en plena pandemia

El sindicato Justicia Policial (Jupol) ha criticado al Gobierno francés por retomar la devolución de inmigrantes ilegales a través del paso fronterizo de Somport, en Canfranc, que se paralizaron con el inicio de la pandemia. Estas 'expulsiones' hacia España comenzaron la semana pasada y de momento se están produciendo "a cuentagotas".

La organización considera "tremendamente injusto" que Francia se haya acogido en este momento al acuerdo de readmisión del año 2002 que obliga a España a readmitir a ciudadanos que hayan accedido de forma irregular a territorio Schengen a través del país. "España, evidentemente es la puerta de acceso de Europa desde África, y esas 'expulsiones' desde Francia son incomprensibles entre países vecinos, aliados y amigos, máxime con la situación que está viviendo nuestro país como consecuencia de la covid-19 y del flujo migratorio", denuncian.

Jupol ha denunciado públicamente esta situación coincidiendo con la conmemoración este viernes, 2 de octubre, de los Ángeles Custodios, patrón y Día de la Policía Nacional. Aparte de felicitar a los compañeros que han sido distinguidos con la Real Orden al Mérito Policial -este año no se ha organizado ningún acto oficial por las medidas frente a la covid- y de valorar la profesionalidad demostrada por toda la plantilla frente a esta crisis sanitaria, agradecen el "talante conciliador" del nuevo comisario jefe provincial, Álvaro Rodríguez.

Pero, además, el sindicato ha querido aprovechar para poner encima de la mesa sus principales reivindicaciones. Entre ellas, el aumento de la plantilla porque aseguran que el catálogo de puestos de trabajo lleva "desfasado" más de 10 años. "Huesca capital tiene carencias de personal graves por lo que necesita más efectivos para garantizar un servicio óptimo y de calidad al ciudadano", afirman. También reclaman test para realizar su trabajo con seguridad porque hasta ahora se los han tenido que pagar de su bolsillo.

Asimismo, insisten una vez más en exigir una nueva comisaría en Jaca ya que la actual "no reúne las características arquitectónicas necesarias para un uso policial, no puede ofrecer un servicio digno al ciudadano ni garantiza a los policías que prestan servicio en ella unas condiciones mínimas de calidad y seguridad", denuncian. En este sentido, valoran la partida de 200.000 euros que se va a destinar a la remodelación de las instalaciones "pero no creemos que sea suficiente, ni logre subsanar las graves carencias que sufre el edificio actual", señalan.

Por último, desde Jupol piden más personal y mejores medios para la Unidad de Policía Adscrita (UPA) del Gobierno de Aragón "porque cada vez tiene más competencias".