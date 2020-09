Polémica entre sindicatos policiales de Huesca por el cobro de la productividad en las oficinas del DNI

Los sindicatos policiales de Huesca se han enzarzado en una polémica relacionada con las condiciones laborales. Mientras Jupol ha planteado al nuevo comisario provincial, Álvaro Rodríguez, retirar el complemento de productividad (500 euros al año para los agentes de la Escala Básica) que reciben los miembros del Cuerpo que trabajan en las oficinas del DNI de la capital oscense y de Jaca, desde el SUP rechazan esta medida y advierten que supondría una "discriminación".

Este será uno de los puntos que se aborden la próxima semana en la reunión trimestral entre los sindicatos y el comisario jefe provincial. En concreto, Jupol ha solicitado, por una parte, que los policías que realizan labores en las oficinas de documentación y expedición de DNI, pasaportes y Tarjetas de Identidad de Extranjeros en las dependencias de Huesca y Jacaporten el uniforme reglamentario, como establece la normativa vigente; y, por otra, que se estudie si es "preceptivo" que cobren la productividad anual por 'Dirección por objetivos' por desarrollar su trabajo en un destino "no operativo".

Desde el sindicato justifican esta petición porque consideran que no debería haber policías en estas oficinas del DNI sino que todos los puestos tendrían que estar cubiertos por funcionarios de los Cuerpos Generales de la Administración del Estado. "Eso no puede ser", afirman. E insisten en que no son puestos operativos y, por tanto, no deberían percibir este complemento. "Tenemos la conciencia muy tranquila", aseguran.

En contra de ello, el Sindicato Unificado de Policía defienden que la presencia de policías en estas dependencias de gestión no supone ninguna irregularidad sino que está "regulado". Estos puestos, explican, estaban reservados en su día para funcionarios policiales que pasaran a Segunda Actividad con destino, pero al desaparecer esa figura, se ha mantenido de forma preferente también para los de mayor edad. Entre las oficinas de Huesca y Jaca hay cinco policías trabajando.

En el SUP defienden que "todos los policías son merecedores de que cobren la misma productividad porque estar documentando personas es tan importante como el que está mirando las cámaras para garantizar la seguridad de la comisaría, el que está en informática, en mantenimiento de vehículos o patrullando en la calle porque todos somos necesarios". Y se muestran "asombrados de que haya un sindicato que quiera restringir derechos y remuneraciones de parte del colectivo de manera selectiva". Y es que aseguran que no se puede tomar una medida como esta "solo para unos funcionarios de cierto servicio y de cierta provincia".