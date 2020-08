La reivindicación de una nueva comisaría en Jaca llega al Congreso de los Diputados

El sindicato Justicia Policial (Jupol), mayoritario de la Policía Nacional, agradece públicamente las gestiones realizadas por el diputado de Ciudadanos Pablo Cambronero por trasladar la inquietud de esta organización sindical a la Cámara Baja y presentar una pregunta en la Mesa del Congreso dirigida al Gobierno donde solicita respuesta por escrito sobre las actuales dependencias de la comisaría de Jaca.

Pablo Cambronero, portavoz de Cs en la Comisión de Interior, recoge el testigo de Lourdes Guillén, diputada por Huesca en la anterior legislatura, que ya preguntó en septiembre del 2019 al Ejecutivo de Pedro Sánchez si era conocedor de las reiteradas denuncias presentadas por sindicatos y usuarios, y si pensaba actuar ante “el deplorable estado que ponía en riesgo la integridad de los policías que allí trabajan, y la de los ciudadanos que acuden a las dependencias”.

Desde Jupol reiteran, una vez más, su petición para la construcción de una nueva comisaría de Policía Nacional para Jaca, "que es lo que realmente necesita la ciudad", aseguran. Y es que denuncian que las instalaciones actuales, de más de 40 años de antigüedad, no se ajustan a las necesidades y servicios que actualmente presta, la estructura del edificio y la escasa planta del mismo impiden las mejoras que serían necesarias, y existen "graves" problemas operativos y de seguridad. “Se aparcan los coches policiales tanto rotulados como camuflados en la calle por no disponer de garaje”, critican.

El sindicato policial insiste en que la comisaría de Jaca no reúne las características necesarias para un uso policial, "no pudiendo ofrecer un servicio digno al ciudadano, no siendo un edificio accesible para personas con problemas de movilidad, ni mucho menos garantiza a los policías que prestan servicio en ella unas condiciones mínimas de seguridad, salubridad y calidad".

En este sentido, destaca que los policías de la propia comisaría de Jaca y de la Unidad de Extranjería y Fronteras de Canfranc “ni siquiera pueden ducharse tras el servicio porque no existen duchas y los vestuarios son muy pequeños, y tampoco disponen de una sala de descanso digna y en condiciones”.

Por ello Jupol solicita unas nuevas dependencias en otro emplazamiento donde se subsanen todas las carencias que actualmente tiene el edificio. A este respecto, pide que todas las administraciones trabajen "en una única dirección", Ayuntamiento de Jaca, Gobierno de Aragón, Subdelegación del Gobierno en Huesca y el Ministerio del Interior.