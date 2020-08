La residencia municipal de Barbastro retoma las visitas al no detectar positivos

Tras el resultado positivo de una trabajadora en covid- 19, que se encontraba de vacaciones desde el día 14, este pasado fin de semana se realizaron test de coronavirus a varias trabajadoras del centro y a los residentes de uno de los sectores. Todos ellos han dado resultado negativo.

Una vez conocidos todos los resultados de las pruebas realizadas, dicho sector permanecerá en aislamiento preventivo hasta el próximo viernes 28 de agosto, el resto de sectores del centro vuelve a la "normalidad", que conlleva uso del comedor, de estancias comunes, actividades grupales y salidas al jardín según marca la legislación vigente.

Asimismo se retoman las visitas a los residentes a partir de este miércoles mediante el sistema de cita previa como se venía haciendo. Esto es se permite la entrada de un familiar o allegado por residente con una duración máxima de 60 minutos siempre.

Se mantienen de forma obligatoria las siguientes medidas. Las personas que acudan a la visita no deben de presentar cuadro clínico compatible con la infección, ni estar en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por coronavirus, o en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con caso posible o confirmado. Todos aquellos que participen en estas visitas deben hacer uso de mascarilla quirúrgica nueva (no utilizada con anterioridad) y desinfectarse de manos a la llegada al centro y toma de temperatura basal y saturación de oxigeno. Además, es importante mantener la distancia social (2 metros con el residente) y no realizar ninguna acción que conlleve que el residente se retire la mascarilla o pueda estar en contacto con materiales que no pertenezcan al centro. Otra consideración es comunicar al centro cualquier cambio a nivel de domicilios o teléfonos de contacto.

“Los residentes están colaborando positivamente ante los cambios sobrevenidos y por parte de todo el equipo seguimos trabajando en colaboración con el Ayuntamiento de Barbastro, el centro de salud y las autoridades sanitarias para garantizar el bienestar de nuestros mayores. Desde el centro agradecemos la colaboración de las familias en la transmisión de tranquilidad y confianza con las medidas establecidas y con el trabajo que llevamos a cabo”, informan en una carta enviada este martes a los familiares la dirección y la Concejalía de Bienestar Social.

