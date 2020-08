Aramón manifiesta que "cuenta con todos los permisos para realizar los trabajos"

Aramón salió este miércoles al paso de las consideraciones manifestadas por diversas asociaciones ecologistas y a través de un comunicado afirmó que las obras de ampliación de Cerler por Castanesa "se están ejecutando con arreglo al acuerdo adoptado el 11 de septiembre de 2012 por el Gobierno de Aragón por el que se aprobó el Plan de Interés General Autonómico (PIGA) de la Ampliación de la Estación de Esquí de Cerler".

El grupo de la nieve señaló que ha alcanzado acuerdos para tener a su disposición "el 61,45 % de la superficie de ocupación definitiva y el 89,66 % del área de cesión de uso sobre el total necesario para la primera parte de las obras", que recoge el documento de ampliación presentado en enero.

Asimismo, señaló que las obras actuales no han entrado en terrenos cuya expropiación haya sido necesaria sino que se hace en los propios de Aramón. Sobre las justificaciones que pidió Ordenación del Territorio, señala que las aportó a los técnicos de esa Dirección General las y que "no se realizó la menor objeción". Además, el 14 de julio presentó un escrito aclaratorio sobre el que no se ha dicho nada en contra.

Aramón resalta que las obras en ejecución "están validadas por el Inaga" y avisa de que se reserva "ejercer acciones oportunas en defensa de sus derechos".