Huesca mantiene las oposiciones para 1.100 aspirantes a bombero este fin de semana, pese al retroceso a fase 2

El retroceso de la ciudad de Huesca a la fase 2 no será obstáculo para celebrar este próximo fin de semana las oposiciones a bombero de la Diputación Provincial, con casi 1.100 aspirantes inscritos y bajo unas estrictas medidas de seguridad. Algunos de los participantes han criticado que se mantenga la multitudinaria convocatoria en la situación actual y aseguran que acuden "con miedo".

Pese a todo, la institución ha decidido seguir adelante, reforzando las medidas de seguridad en las dos sedes previstas. La Dirección General de Salud Pública ya había validado el protocolo, similar al seguido en la Evau, pero la institución provincial volvió a consultarle, teniendo en cuenta las nuevas restricciones de la capital oscense. Las autoridades sanitarias, una vez revisadas las nuevas acciones, determinaron este martes que "no hay inconveniente en que se realicen dichas oposiciones".

La primera prueba selectiva para 24 plazas de bomberos por oposición libre será el sábado 18 de julio. Los 842 candidatos admitidos se repartirán entre el Palacio de Congresos y el instituto Pirámide. La de los 34 oficiales por concurso-oposición, el domingo, día 19, con 234 candidatos que se examinarán en la primera sede. Es la tercera vez que se convocan, tras un aplazamiento motivado por un recurso judicial y otro por el estado de alarma.

Para prevenir contagios y evitar aglomeraciones, la Diputación, además de las medidas ya acordadas anteriormente, ha decidido reforzar la seguridad en el exterior con más vigilancia privada y colocación de vallas. La apertura de puertas tendrá lugar una hora y media antes. Además, habilitará todos los accesos posibles. En el Palacio de Congresos habrá cinco, de forma que por cada puerta entrarán 125, 50, 62, 58 y 37 personas a las cuatro salas, entre el espacio polivalente, un vestíbulo y varias aulas. En el Pirámide también habrá cinco puertas de acceso y 10 espacios para realizar el examen.

La Diputación ha preparado un vídeo que colgará en su página web para que los aspirantes conozcan los espacios. Ya tienen asignadas las puertas y también habrá cartelería exterior. Asimismo se dará una charla formativa a los 50 colaboradores encargados de vigilar todo el proceso selectivo.

Pese a todas las medidas implantadas, algunos opositores han manifestado su queja porque Huesca sea escenario de una oposición tan multitudinaria en las actuales circunstancias sanitarias. Fuentes de la Diputación reconocen que han recibido quejas en los últimos días, por teléfono y por correo electrónico, pero "hemos seguidos las medidas que ya se ensayaron con la Evau e incluso las hemos reforzado".

Quejas de los opositores

El Sindicato Profesional de Bomberos de Aragón entiende que existe un riesgo, "pero las oposiciones llevan mucho tiempo retrasándose", en palabras de su responsable, Pedro Calderón, quien teme que si se aplazan de nuevo se paralice el proceso. En otros sitios, señala, se están haciendo oposiciones. En todo caso, "la Diputación tiene técnicos y medios", precisa, para garantizar la seguridad.

"Es un riesgo innecesario, y más con Huesca en la fase 2. Vamos a acudir personas de todo el país y el proceso se debe celebrar con todas las garantías, que ahora mismo no se dan", declara un opositor andaluz que prefiere no dar su nombre teniendo en cuenta que es aspirante a una plaza. Asegura que cuando llamó a la Diputación para mostrar su disconformidad le comentaron que otros aspirantes también se habían manifestado en el mismo sentido. Él ya ha pasado por las dos cancelaciones anteriores de los exámenes. En la primera incluso había viajado a Huesca y no pudo hacer la prueba.

"Llevo años estudiando para esto pero quiero hacer el examen con seguridad. Iré, no me queda otra, porque me juego mi futuro, pero voy con miedo", manifiesta otro aspirante también de fuera de Aragón y que mantiene el anonimato por las mismas razones. A su juicio, es "un escándalo" que la realización del primer examen de la oposición se mantenga para ese día "después de todos los rebrotes, la evolución del Covid y la vuelta a fase 2 de algunas zonas de la provincia de Huesca y de la Comunidad Autónoma de Aragón".

"Soy el primero que quiere hacer el examen y pelear una plaza, pero quiere hacerlo con seguridad, ya no solo por nosotros, sino por nuestras familias, algunas vulnerables a la enfermedad", añade este opositor. También critica que se impida realizar el examen a toda persona con síntomas o que haya estado con algún contagiado. "Esto supone una vulneración de los derechos ya que todos los que estamos en lista de admitidos tenemos derecho a realizar nuestro examen". Entiende que esta oposición ha sufrido muchos contratiempos desde su publicación y muchos retrasos, "pero no creo que la mejor forma de reanudar el procedimiento sea jugando con la salud de chavales que lo único que quieren es tener la oportunidad de conseguir su sueño".

En el protocolo aprobado inicialmente, que ahora se ha reforzado con nuevas medidas, la mascarilla era obligatoria, también una distancia interpersonal, higiene de manos y limpieza y desinfección adecuada de los centros y las superficies de contacto. Los opositores serán convocados por grupos y de forma escalonada para evitar aglomeraciones. En cada acceso habrá un punto de control con mamparas donde se dispensará gel hidroalcohólico y se darán mascarillas. Se dispondrá cartelería informativa, itinerarios de acceso y señalización del recorrido hasta los espacios de examen para garantizar la distancia interpersonal, tanto en accesos como en aseos y aulas. Incluso se habilitará una zona reservada para personas que puedan presentar síntomas de covid durante la prueba.