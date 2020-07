Casi 2.000 edificios han superado la ITE implantada en Huesca desde el año 2013

La Inspección Técnica de Edificios (ITE) de Huesca fue aprobada en 2012 y desde 2013 han sido 2.133 las edificaciones que han pasado esta revisión periódica de carácter obligatorio para todos los inmuebles cuya antigüedad supere los 50 años. De estos, 198 han tenido un informe desfavorable en el momento de la presentación. Tras los requerimientos de los técnicos municipales, la mayoría de los propietarios han realizado las reformas oportunas para obtener el visto bueno aunque sobre 43 de ellos, el Ayuntamiento ha iniciado expedientes con multas coercitivas.

El concejala de Urbanismo de Huesca, María Rodrigo, ha dado a conocer estos datos después de que Chunta Aragonesista haya criticado la "dejadez" del equipo de gobierno (PSOE) en el control de la ITE. La denuncia de CHA parte de las recientes intervenciones de los bomberos ante la caída de cascotes desde aleros de edificios en la capital oscense, principalmente desde el Coso.

Según indica esta formación política, sin representación municipal, la ordenanza de la ITE incorpora un listado de los edificios que debían haberla superado, "y queremos poner de manifiesto que solo en los Cosos la mitad de los 105 edificios que deberían de haber pasado la inspección, no cuentan con la pertinente placa que acredita haber superado esta inspección".

A este respecto, Rodrigo apunta que entre los edificios a los cuales se refieren los nacionalistas hay muchos que están rehabilitados, por lo que los 50 años para pasar la ITE empiezan a contar desde el momento de la renovación y no de la construcción. Asimismo, la concejala explica que no todos los bloques tiene colocada la placa que certifica que han superado la inspección. "El que no tengan placa no significa que no hayan pasado la revisión porque el grado de cumplimiento de la ITE en Huesca en muy alto", ha apostillado.

El informe que los propietarios, particulares o como comunidad, deben presentar en el Ayuntamiento garantizado la estabilidad del edificio y, por tanto, su durabilidad y seguridad, debe ir firmado por un técnico. El incumplimiento de esta obligación, según recoge la ordenanza de la ITE, "supone luna infracción urbanística que conllevará la la imposición de sanciones y su ejecución por el Ayuntamiento, repercutiendo el coste en los propietarios".