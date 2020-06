Aragón ya negocia con el Gobierno central el desmantelamiento de la antigua fábrica de lindano de Inquinosa en Sabiñánigo

El desmantelamiento de la fábrica de Inquinosa, en Sabiñánigo, es una de las cuestiones que todavía quedan pendientes en la lucha por la descontaminación del lindano. El proyecto está prácticamente terminado, tal y como ha anunciado este martes en la capital serrablesa la directora general de Cambio Climático y Educación Ambiental, Marta de Santos. Y ha añadido que “estamos en negociaciones con el gobierno central para el desmantelamiento y traslado de los residuos de lindano”.

La fábrica ya se limpió y ahora se está tramitando el traslado de los residuos. De Santos ha confiado en tener pronto buenas noticias, aunque ha advertido de que esta cuestión podría aplazarse "en base a un estado económico post-covid". No obstante, ha asegurado que “estamos en la buena senda, había que tener una estrategia, unos objetivos y se ha avanzado”, en relación a todo el trabajo realizado por el Gobierno de Aragón en los últimos años.

La directora general ha participado esta tarde en una reunión celebrada en Sabiñánigo, donde se ha presentado el proyecto HCH in Europe, que tiene como objetivo elaborar un inventario y estudio de campo que identifique las singularidades de los emplazamientos, en este caso de Sabiñánigo, donde se produjeron o existen vertederos contaminados por lindano. En dicho proyecto participan otros dos socios, además de Aragón, uno holandés y otro alemán, y se van a estudiar un total de 42 puntos contaminados.

En la reunión han participado dos comisiones, la institucional formada por las instituciones competentes (CHE, 112, Instituto Aragonés del Agua, Sanidad y Ayuntamientos) y la comisión social (colectivos de ecologistas, afectados, familias y grupos políticos de las Cortes). La Comisión Europea concedió a principios de año a la empresa pública Sarga este proyecto, que cuenta con la financiación de 2 millones de euros. Aragón ha sido elegido por ser una región pionera en la lucha contra la contaminación de lindano y una de las que más recursos ha invertido, con más de 63 millones de euros desde el año 1992, en combatir el problema.

La directora general de Cambio Climático y Educación Ambiental, ha explicado que se participa en este proyecto “en reconocimiento por la labor realizada en los últimos años por el Gobierno de Aragón” en la descontaminación del lindano, por lo que la Comunidad Autónoma “va a ser la impulsora del trabajo en el ámbito de la Unión Europea”. Hasta ahora existe un inventario “sencillo” de los emplazamientos contaminados, y el proyecto consiste en hacer una catalogación, estudiando cada uno de los emplazamientos que hay en Europa “para después poder valorar económicamente si es necesario actuar o no”, así como la gravedad de cada uno de ellos.

Posteriormente, la Unión Europea crearía unas líneas de financiación directas “que hasta ahora eran impensables”, ha asegurado la directora general. Para el proyecto, se han elegido seis emplazamientos significativos y uno de ellos es Sabiñánigo, donde ya han comenzado los trabajos de catalogación.

La directora general ha recordado que ya se han realizado o están en marcha otros proyectos o estudios financiados con fondos europeos, del Gobierno central y propios del Gobierno de Aragón. El último que se presentó fue el tratamiento de tierras con estiércol, financiado por el Ejecutivo aragonés. “Esa apuesta seria del Gobierno de Aragón por afrontar este problema es la que ha hecho que ahora podamos contar con este apoyo europeo para ser uno de los países que impulsamos este estudio y catalogación, porque tenemos ya una experiencia demostrada en estudiar nuestros propios residuos y situación, para ayudar a otros países a estudiar las suyas”.

Aragón trabaja en cuatro proyectos europeos sobre el lindano

El 'Pilot Project to Evaluate and Address the Presence of Lindane and Hexachlorocyclohexane (HCH) in the European Union' –nombre completo del proyecto HCH in Europe- es el cuarto proyecto concedido por la Unión Europea a Aragón en relación al lindano. Entre todos suman 6,8 millones de euros. De ellos, ya se ha finalizado con resultados prometedores el proyecto Life Discovered (2014-2017), que perseguía la eliminación de residuos de la fabricación de lindano disueltos en el agua presentes en grietas y dotado de 1,4 millones de euros cofinanciados al 60% por la UE.

Y todavía están en ejecución el Life Surfing (2019-2022) que investiga la extracción y eliminación de residuos densos no bombeables presentes en grietas ayudados por surfactantes (jabones industriales), que cuenta con un presupuesto de 2 millones de euros financiados al 57% por la UE; y el Intereg Lindanet (2020-2023) que supone la creación de una red de regiones afectadas por los residuos de la fabricación de lindano para intercambiar experiencias de gestión y diseñar y ejecutar nuevas medidas cada uno en su emplazamiento, dotado con 1,4 millones de euros cofinanciados al 85 % por la UE.