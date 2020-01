Aragón liderará un proyecto europeo para elaborar soluciones innovadoras a la contaminación por lindano

El Gobierno de Aragón liderará un proyecto de la UE para elaborar, junto con otros países, soluciones innovadoras a la contaminación por lindano, ha anunciado este viernes, en rueda de prensa, la directora general de Cambio Climático y Educación Ambiental, Marta de Santos.

El proyecto está dotado con dos millones de euros y participan, además de Aragón, las consultoras ambientales de Holanda Tauw BW y de Alemania CDM Smith Europe. Una delegación aragonesa viajará a Bruselas el 30 de enero para iniciar los trabajos.

Será la empresa pública autonómica SARGA la que impulse el 'Pilot Project to Evaluate and Address the Presence of Lindane and Hexachlorocyclohexane in the European Union', que incluye la confección de un inventario y un estudio de campo para identificar las singularidades de 42 emplazamientos comunitarios donde hubo o existen vertederos de lindano (HCH).

También se evaluarán los trabajos realizados, se definirán propuestas de mejora, se compartirán experiencias y se dará una mayor visibilidad al problema a nivel mundial.

Los resultados de la primera fase se darán a conocer en una reunión de trabajo (workshop) que podría celebrarse en Zaragoza durante el segundo semestre de 2020, a falta de que lo confirme la Comisión Europea. Los participantes conocerán los resultados del inventario y dispondrán de información para mejorar la calidad de los datos. El proyecto concluirá con un segundo 'workshop', posiblemente en Alemania.

El Gobierno de Aragón será el encargado de desarrollar el inventario de España, Rumanía, República Checa, Eslovaquia y Croacia, con un total de 15 emplazamientos.

Región pionera

Marta de Santos ha destacado que Aragón ha sido elegida para dirigir este proyecto por ser una región "pionera" en la lucha contra el lindano y haber invertido 63 millones de euros desde 1992 para combatir el problema.

Ha apuntado que el Ejecutivo regional ha destinado, en los últimos años, 36 millones de euros a la localización y control del emplazamiento de lindano existente, ubicado junto al río Gállego en Sabiñánigo, con dos localizaciones, la antigua fábrica de Inquinosa y el vertedero de Sardas, poniendo de relieve "la importante diseminación de la contaminación" en la ribera del Gállego.

En estos lugares se realizará un estudio pormenorizado de campo durante la segunda fase, también en Francia, Italia, Alemania y la República Checa. El proyecto incluye la localización de nuevos emplazamientos.

Asimismo, ha dicho que Aragón ha recibido 6,8 millones de euros de la UE para impulsar proyectos relacionados con la descontaminación y que "uno de los grandes problemas se está convirtiendo en una oportunidad de innovación".

De estos, el proyecto ya finalizado es el 'Life Discovered' (2014-2017), cuyo objetivo era la eliminación de residuos de la fabricación de lindano disueltos en el agua presentes en grietas, dotado con 1,4 millones cofinanciados al 60 por ciento por la UE.

Siguen en ejecución el 'Life Surfing' (2019-2022), que investiga la extracción y eliminación de residuos densos no bombeables y presentes en grietas ayudados por jabones industriales, dotado con dos millones cofinanciados al 57 por ciento por la UE, y el 'Intereg Lindanet' (2020-2023), que supone la creación de una red de regiones afectadas por lindano, dotado con 1,4 millones cofinanciados al 85 por ciento por la Comisión Europea.

El coste total del proceso de descontaminación en la zona afectada por el lindano en Aragón, cuando concluya en los próximos años, es de 500 millones de euros en total.