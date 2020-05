El Benás Festival se aplaza a 2021

El Benás Festival, especializado en pop-rock independiente, música electrónica e indie nacional, ha anunciado el aplazamiento de su tercera edición, que se iba a celebrar los días 24 y 25 de julio de 2020. Las nuevas fechas programadas son 30 y 31 de julio de 2021.

El cartel contaba con artistas de la talla de El Columpio Asesino, Anni B Sweet, Cala Vento, Kitai y We Are Not DJ’S. Además, como novedad se iba a programar el Benás Music Film, una sección dirigida por el cineasta aragonés Jorge Nebra.

"Lamentamos comunicaros que este verano no sonará la música en el Benás Festival. Dada la actual situación de crisis sanitaria provocada por la pandemia del covid-19, nos vemos obligados a aplazar la tercera edición al próximo año", han explicado desde la organización, que está trabajando para que la cita del verano de 2021 sea "inolvidable".

Las entradas ya adquiridas serán válidas para la nueva fecha, aunque si alguien quiere solicitar su devolución, podrá hacerlo entre el 21 de mayo y el 3 de junio de 2020, a través de la plataforma 'online' de venta de entradas wegow.com.