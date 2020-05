Huesca lidera una investigación sobre el impacto de la migración en zonas rurales

El campus de la Universidad de Zaragoza en Huesca lidera en España el proyecto europeo Matilde, que estudia el impacto de la inmigración en las zonas rurales y de montaña. Raúl Lardiés, profesor de la Escuela Politécnica Superior de la capital oscense, es el investigador principal del equipo español en esta iniciativa, que se desarrolla en diez países europeos. Las comarcas de Monegros y Alto Gállego -en las que residen migrantes con diferentes perfiles socioeconómicos- serán dos de los lugares donde se desarrollará en los próximos tres años esta investigación, que también se realizará en otros 12 enclaves de Europa.

La contribución al desarrollo local y la integración de los migrantes centrará este trabajo en el que participan 25 socios, de Austria, Bulgaria, Alemania, Finlandia, Italia, Reino Unido, Noruega, Suecia, Turquía y España. Matilde (Migration Impact Assessment to enhance Integration and Local Development in European Mountain and Rural Regions) y que está financiado por el programa de investigación de la Horizonte 2020 de la Unión Europea con 2,9 millones de euros.

El proyecto se presentó en Bruselas, en un seminario en diciembre y arrancó con un encuentro que se desarrolló en Bolzano (Italia), sede del Instituto de Investigación para el Desarrollo Regional Eurac Research el pasado mes de febrero.

Además del investigador del campus oscense, Raúl Lardiés, integran el equipo español Ángel Pueyo, geógrafo como el anterior, y Nuria del Olmo, del Departamento de Psicología y Sociología de la Universidad de Zaragoza. Junto a los institutos de Ciencias Ambientales de Aragón y Patrimonio y Humanidades de la universidad pública aragonesa, participa en esta iniciativa el Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Cooperación al Desarrollo e Inmigración.

El 80% de la UE, zonas rurales y de montaña

El objetivo del proyecto Matilde es desarrollar un marco conceptual y metodológico para analizar la presencia y los impactos de los inmigrantes de fuera de la Unión Europea en el desarrollo local y en la cohesión territorial en las regiones rurales y de montaña, que representan el 80% del territorio comunitario. Aunque la migración está cada vez más presente en los debates nacionales y de la sociedad europea, "los agentes sociales y la ciudadanía de las zonas rurales y de montaña han sido, en buena medida, marginados del debate sobre la gobernanza y el impacto de la migración", explican desde el campus oscense.

El análisis de las distintas regiones y casos permitirá estudiar el efecto que las distintas políticas migratorias están teniendo en los distintos territorios, además de abordar la relación entre la inmigración con temáticas como la educación y el aprendizaje permanente, la integración laboral, la salud, la vivienda, la movilidad y la igualdad.

El proyecto incluye en su estudio a migrantes económicos y por motivos familiares, estudiantes e investigadores, migrantes altamente calificados, solicitantes de asilo, refugiados, y otros grupos vulnerables procedentes de terceros países. Metodológicamente analizará el fenómeno migratorio, a escala estatal, regional y provincial mediante entrevistas personales y grupos de discusión.

En el desarrollo del proyecto se involucrará a las esferas públicas y locales de las áreas rurales y de montaña, y se abordarán las percepciones erróneas sobre la inmigración.

Igualmente, se intentará revertir la perspectiva de la migración, a menudo representada como una carga para las sociedades y los territorios receptores. Gracias a la cooperación entre instituciones públicas y privadas, de gobierno y de investigación, además de distintos colectivos y profesionales, se analizará el papel de todos los actores para facilitar o limitar el impacto positivo de la migración con respecto a las necesidades y capacidades específicas de las zonas rurales y de montaña.

Matilde también proporcionará orientación sobre las condiciones y políticas que pueden convertir la migración en un recurso para el desarrollo local.