Huesca concede microcréditos de 5.000 euros para dar liquidez a las empresas

Las empresas de Huesca podrán solicitar microcréditos para solucionar sus problemas de liquidez, con una cuantía máxima de 5.000 euros a devolver en tres años y 12 meses de carencia. Será a través de un fondo específico de ayudas creado por el Ayuntamiento, en colaboración con la Sociedad para el Desarrollo Industrial del Departamento de Economía del Gobierno de Aragón (Sodiar).

Los detalles de la iniciativa se dieron a conocer el lunes en la reunión del Observatorio Municipal de impacto económico y social del Covid-19. El interés del microcrédito estará entre el 1,5 y el 2,5%, mientras que la comisión de apertura y amortización será al 0%. Para ello, dotará este fondo con 30.000 euros, cifra que más adelante podría ser suplementada. En función de la demanda se ampliará, teniendo en cuenta que el año pasado solo se gastaron 15.000 euros dentro del convenio con Sodiar, y que además esta sociedad dispone de otras líneas de ayudas.

El Observatorio está formado por representantes de Ceos-Cepyme Huesca, de la Asociación de Comerciantes de Huesca, de la Asociación de Hostelería y Turismo de Huesca, de CCOO y de UGT. También participan los portavoces de los cinco grupos municipales del Ayuntamiento, los concejales de Desarrollo y Hacienda y el alcalde de Huesca.

Este fondo se suma al Plan Re-activa, dotado con un millón de euros y dirigido a autónomos y microempresas de todos los sectores que han tenido que cerrar sus establecimientos como consecuencia del estado de alarma. Ya se han informado más de 600 expedientes de los 995 presentados. Los principales solicitantes han sido establecimientos de hostelería, comercios y peluquerías y centros de belleza.

El 15% de los expedientes informados hasta el momento se han rechazado. Los principales motivos han sido por no tener actividad en Huesca capital, por no contar con un establecimiento físico en funcionamiento y por no estar incluida la actividad para la que se solicitaba la ayuda en el decreto de cierre emitido por el Gobierno central.

El Observatorio Municipal de impacto económico y social del Covid-19 también ha seguido avanzando en las bases que regirán las ayudas correspondientes a los 350.000 euros ya recogidos en el Presupuesto General del Ayuntamiento de este año 2020 para empresas.

Estos 350.000 euros, se repartirán en tres líneas diferentes de subvenciones: ayudas para la incorporación de herramientas digitales y de comercio electrónico, ayudas para la mejora y consolidación de empresas y ayudas para la creación de nuevas empresas.

En cuanto a la línea relacionada con la digitalización, el Observatorio está pendiente de la presentación de un estudio al respecto que está realizando la Asociación de Comerciantes.