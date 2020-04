Los empresarios valoran las ayudas de 800 euros del Ayuntamiento de Huesca, pero reclaman ampliarlas a más sectores

La Confederación Empresarial de la provincia de Huesca valora la puesta en marcha del Observatorio municipal de Impacto económico y social del COVID-19 y las medidas económicas que ha activado el Ayuntamiento de la capital para paliar la crisis entre algunos autónomos y microempresas como el aplazamiento de tasas e impuestos municipales o el Plan Re-Activa que repartirá 800 euros de ayuda directa, especialmente dirigidas a hosteleros y comerciantes. Pero reclaman más para poder beneficiar a otros sectores productivos que de momento se quedan al margen por no haber tenido que cerrar de forma obligatoria pero cuya facturación también está cayendo en picado.

La CEOS califica estas ayudas de "positivas" aunque también considera que este primer paquete es todavía "insuficiente". Reconoce que actividades como la hostelería, el comercio o las peluquerías, por ejemplo, han sido las más perjudicadas y que por tanto es "oportuno" que el Ayuntamiento, por unanimidad, haya priorizado ayudar a estos colectivos. No obstante, también creen es "preciso" incluir en este tipo de ayudas también a otros autónomos y microempresas como los taxistas que no tienen viajeros a los que transportar; los electricistas, fontaneros, constructores o carpinteros que no pueden acceder a los edificios salvo para cubrir urgencias; los talleres de reparación de automóviles que tienen sus puertas cerradas y nadie lleva vehículos a reparar….

"Se trataría de valorar la caída de actividad de estas microempresas y autónomos para ayudarles en caso de que lo necesiten y así lo demuestren fehacientemente, tal y como se realiza con la tramitación de los ERTE por fuerza mayor", señalan.

La patronal altoaragonesa valora también que en el marco del diálogo social que las administraciones públicas, el Ayuntamiento de Huesca haya impulsado este observatorio con los agentes sociales (UGT y CC. OO. en representación de los trabajadores y Ceos Cepyme por parte de los empresarios) para debatir e intentar encontrar soluciones a los problemas creados por la aparición de la pandemia en el tejido empresarial local.

Y explican que en las intensas reuniones celebradas por videoconferencia hasta ahora se han puesto de relieve las principales preocupaciones en materia de mantenimiento de la actividad productiva de las empresas ubicadas en el municipio, durante y especialmente después del levantamiento del estado de alarma, con las posibles repercusiones sobre la destrucción de empleo.