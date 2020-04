Servicio de mesa en lugar de buffet, geles en habitaciones, limpieza continua... ¿Qué valorará para ir de vacaciones este verano?

Que sea un lugar que tenga pocas aglomeraciones y grandes espacios naturales; que sean viajes programados con actividades seguras; que se pueda cambiar el buffet por el servicio en mesa en los hoteles; que haya geles, mascarillas y guantes en las habitaciones; que la limpieza y desinfección de los establecimientos sean constantes; que haya mesas separadas en los restaurantes; que el personal vaya siempre con guantes y mascarillas; o la posibilidad de que las actividades se puedan realizar en pareja, en familia o con amigos en lugar de en grupos numerosos. ¿Cuáles de estos criterios valoraría positivamente a la hora de elegir este verano un destino turístico? Esta es una de las preguntas que incluye la encuesta que ha lanzado la sociedad de promoción Tu Huesca para conocer las intenciones de viaje de los potenciales turistas que puedan llegar este año a la provincia tras alerta sanitaria por covid-19.

Desde Huesca La Magia están realizando este estudio con el objetivo de "pronosticar y responder a los cambios de escenario a los que tendrán que hacer frente las empresas y la provincia de Huesca como destino", explican. La encuesta es totalmente anónima y se puede rellenar en este enlace. Los resultados serán compartidos en las páginas www.huescalamagia.es y www.tuhuesca.com para que puedan ser de utilidad para todas las empresas e instituciones públicas de la provincia.

Los encuestados deben contestar, en primer lugar, sobre los planes que tenían para este verano. Es decir, si iban a pasar las vacaciones en pareja, en familia, con amigos o en solitario; si tenían pensando quedarse en Aragón o viajar a otra Comunidad o al extranjero; si buscaban sol y playa, un destino natural, un enclave rural o un viaje en autocaravana; o si iban a reservar alojamiento en grandes o pequeños hoteles, cámpines, casas rurales, apartamentos turísticos...

Además, Tu Huesca busca conocer qué intenciones de viaje tienen ahora con la crisis sanitaria del coronavirus con tres respuestas: 'Sí, creo que podré ir de vacaciones', 'No, creo que esta vez no iré' y 'No lo sé, lo lo tengo decidido'.

Y cuestiona a los encuestados sobre qué es lo que más le preocupa a la hora de seleccionar un destino turístico: riesgo de contagio, aglomeraciones, la cercanía a hospitales y centros de salud, o las medidas de prevención en alojamientos, restaurantes y actividades turísticas.

La encuesta se cierra con una pregunta muy directa para conocer si considerarían la posibilidad de pasar sus vacaciones en Huesca y en ese caso, qué ventajas competitivas ofrece la provincia respecto a otros destinos: pocos habitantes por kilómetro cuadrado, grandes espacios naturales, inexistencia de aglomeraciones o establecimientos pequeños y familiares.