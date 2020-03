El Banco de Alimentos se alía con Peña Guara para ayudar a los más vulnerables

En una crisis planetaria como la del coronavirus se necesitan cuantas más manos, mejor. El Banco de Alimentos de Huesca mantiene el reparto de productos a través de diferentes entidades sociales de la provincia con un "servicio mínimo" de voluntarios y, además, colabora también con el Ayuntamiento para poder llevar cestas de productos básicos a personas y familias vulnerables. Y para ello se han aliado esta vez con Peña Guara, que ha puesto al servicio de la 'causa' al grupo de voluntarios que habitualmente participa en las múltiples actividades deportivas que este club de montaña organiza durante el año.

Julia Lera, presidenta del Banco de Alimentos, explica que al conocer el albergue de transeúntes que había puesto en marcha el Ayuntamiento en colaboración con varias entidades sociales de la ciudad, se ofreció también a colaborar. Y la concejala de Derechos Sociales, Rosa Serrano, recogió el guante y les pidió lotes de alimentos para complementar el desayuno y las necesidades de higiene de estas personas sin techo.

Desde el Consistorio les solicitaron también ayuda para poder llevar cestas de la compra con productos no perecederos a familias que se encuentran actualmente en situación de vulnerabilidad. Y es que muchas de ellas dependen de trabajos muy precarios de por sí que ahora, además, no les están reportando ningún ingreso. Y se ha incluido en esta lista también a personas que viven solas y que no pueden salir a comprar por problemas de movilidad.

Este encargo coincidió en el tiempo con el ofrecimiento que hizo Peña Guara al Ayuntamiento para echar una mano allá donde se necesitara y pudieran resultar útiles. Y la concejala de Derechos Sociales lo agradeció y también les planteó encomendarles la tarea de repartir los lotes personalizados (para familias con bebés, para mayores, para celiacos...) que tenía que preparar el Banco de Alimentos de Huesca.

Desde el club hicieron un llamamiento entre su grupo de voluntarios habituales para que, en la medida de sus posibilidades, pudieran ayudar a preparar estas cestas de lunes a viernes, de 9.00 a 13.00, y luego transportarlas con dos furgonetas del club. El coordinador es el vicepresidente del área cultural y científica de Peña Guara, Manolo Avellanas, quien agradece la respuesta que han tenido una vez más los socios del club.

Desde el Banco de Alimentos aprovechan para hacer un llamamiento a empresas que quieran colaborar en la donación de productos no perecederos y agradecen la ayuda que ya les ha hecho llegar algunas firmas de la ciudad incluso en forma de colaboración económica.