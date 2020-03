El hospital de Huesca podrá hacer 100 pruebas diarias mientras arrecian las críticas por la escasez de test

El hospital San Jorge de Huesca va a duplicar su capacidad para realizar los test de coronavirus, unas pruebas que no están generalizadas ni siquiera entre el personal sanitario y los trabajadores de las residencias donde se han producido contagios. El centro hospitalario de la capital oscense empezó a realizar los análisis el 17 de marzo y el pasado fin de semana había llegado a los 50 diarios, con la idea de ir incrementándolos.

Los test se interrumpieron el miércoles, situación que causó inquietud entre los facultativos, pero la consejería de Sanidad lo atribuye a una avería del aparato. Este jueves ha llegado otro, que está en fase de pruebas, y con el que "se podrá duplicar la capacidad, pasando de 50 a 100 diarias", aseguraron fuentes de ese departamento del Gobierno de Aragón.

En los últimos días están arreciando las críticas entre los profesionales sociosanitarios por la escasez de medios de diagnóstico. Incluso los médicos y enfermeras de los hospitales en contacto con enfermos contagiados, con medios de protección precarios, tienen que tener síntomas, como fiebre alta, para poder acceder a ellos.

Algunos trabajadores comentan que no se las hacen porque deberían ser sustituidos por otro compañero de otro turno, pues una vez efectuada la prueba se tienen que quedar en casa hasta obtener el resultado. En el servicio de Urgencias de San Jorge se realizaron a varios sanitarios y han tenido que ser sustituidos.

Al mismo tiempo, según fuentes sindicales, "si no se hacen las pruebas es porque no se pueden analizar". Son dos enfermeras, que se han prestado voluntarias, las que viajan en un vehículo por la provincia, a los centros de salud y a las residencias para tomar las muestras y llevarlas al hospital de San Jorge.

Lo mismo ocurre con las trabajadores de las residencias de ancianos. Horas después del cierre de la de Sariñena, donde se dieron 10 positivos de las 10 pruebas realizadas, una empleada confinada junto a 16 compañeras y 47 ancianos hacia un llamamiento para que se generalicen, saber el nivel de contagio del personal "y así no transmitirlo a los residentes", decía el mensaje difundido a través de sus redes sociales.

​Laspaúles insiste en reclamarlos

También ha insistido en ello el Ayuntamiento de Laspaúles, en la comarca de la Ribagorza, uno de los principales focos de afección de coronavirus en el Alto Aragón. Su alcalde, Juan Ignacio Espot, remitió una carta al Gobierno de Aragón el lunes, vía registro electrónico. En vista de que no ha obtenido respuesta, este jueves ha reiterado la solicitud, por la misma vía.

En ella pide que se realicen de manera urgente las acciones necesarias para efectuar test rápidos del Covid-19 a la totalidad de la población, "con el fin de no propagar la enfermedad más allá de lo inevitable" para no tener que lamentar ninguna desgracia "que podría haberse evitado si se hubieran puesto los medios necesarios".

NOTICIAS RELACIONADAS Preocupación en Laspaúles por los seis vecinos hospitalizados por coronavirus

Para justificar esta petición, el alcalde recuerda que en el municipio, y en concreto en las localidades de Laspaúles, Suils, Neril y Abella, se han producido casos confirmados y sospechosos. De una población de hecho de 150 personas, hay 9 positivos y 15 enfermos con los síntomas, no confirmados al no haberles hecho el test, así como otros tantos que ni tan siquiera han llamado al centro de salud. Espot teme sobre todo por "la importante cantidad de personas con síntomas, que al no haber sido diagnosticadas siguen saliendo de sus domicilios para realizar compras o alguna de las actividades permitidas, con el peligro de contagio que esto conlleva".

El alcalde piensa seguir solicitando los test al Gobierno de Aragón hasta que conteste, o hasta el fin de la crisis sanitaria, y espera no tener que lamentar ningún suceso desagradable "y que no haya que requerir responsabilidades a nadie".