Calles vacías en Jaca, salvo una terraza llena a rebosar

La capital jacetana registra este sábado un tiempo primaveral, con cielos despejados y temperaturas suaves. Pero no es un sábado cualquiera. La gran mayoría de restaurantes, bares y comercios están cerrados y las calles, prácticamente vacías. En general, la gente está respetando la situación generada por el coronavirus, saliendo casi en exclusiva para comprar y poco más. Pero como en todo, siempre hay gente más irresponsable, que prefiere tomarse un vermú al sol, dejando de lado las recomendaciones sanitarias. Por ello, una terraza de Jaca, este sábado estaba a rebosar.

Jaca está dando este sábado una imagen inusual, pero de responsabilidad. La gran mayoría de los bares, restaurantes y comercios, además de iglesias y museos como el Diocesano o la Ciudadela, se encuentran cerrados a cal y canto. En otras tiendas, como carnicerías o fruterías, los clientes entran de manera limitada, llegándose a hacer colas en las calles para que no se acumulen muchas personas en el interior del establecimiento. Prácticamente no hay terrazas montadas porque los bares están cerrados, y alguna, como la de la plaza de la Catedral, prácticamente sin gente. Pero una ha destacado por encima de todo en esta jornada. Se trata de la terraza de un bar que se encuentra junto al Paseo de la Constitución, a tope de gente esta mañana. Como si no pasara nada. Algo que los ciudadanos de Jaca han criticado a través de redes sociales y de WhatsApp, porque la imagen de este lugar con gente ha corrido como la pólvora.

Al margen de esta excepción, los vecinos de Jaca están cumpliendo con lo recomendado, al igual de bares, restaurantes y comercios, desde cuyas puertas cuelgan carteles de cerrado “debido a la alerta sanitaria”, “por responsabilidad” o “para evitar contagios”. La Asociación de Empresarios de Comercio y Servicios de la Jacetania, Acomseja, hacía un llamamiento este viernes recomendando el cierre de hoteles, restaurantes, bares y cafeterías, pubs, alojamientos turísticos, etc, “para que aquellos inconscientes que piensan que esto no va con ellos no encuentren lugar donde reunirse y poner en peligro a los demás”. Y en Jaca hay turistas, tal y como han podido ver algunos vecinos, en fruterías y carnicerías.

Calles y plazas, como la calle Mayor, la plaza de la Catedral, los glacis de la Ciudadela, están prácticamente vacíos, al igual que los parques infantiles y zonas deportivas y de ocio al aire libres, que fueron precintadas por la Policía. Por los alrededores de Jaca sí que se ha podido ver a gente paseando, corriendo o en bici. Pero mucha menos de lo normal.

Como en la mayoría de las localidades, los supermercados tienen agotados productos como el papel higiénico, la carne o la fruta. Patrullas de Policía Nacional estaban presentes en centros como Mercadona o Carrefour. Y muchos de los clientes, portaban guantes de plástico como protección frente a posibles contagios.