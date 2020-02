La DPH perdió casi 2 millones de ayudas de la DGA por el retraso del servicio de bomberos

El retraso en la puesta en marcha del servicio provincial de bomberos, motivado sobre todo por la paralización de las oposiciones tras los recursos presentados por los sindicatos SPBAy CC. OO. contra la reserva de 12 de las 58 plazas para militares y que el juez anuló, provocó que la Diputación de Huesca perdiera casi dos de los tres millones de euros de la subvención que había comprometido el Gobierno de Aragón para los años 2018 y 2019.

Así lo denuncia el grupo del PP en la DPH, cuyo portavoz, Gerardo Oliván, exige al equipo de gobierno del PSOE que reclame "compensaciones" al Ejecutivo de Lambán para recuperar estas ayudas "que fueron anunciadas en su día a bombo y platillo".

El presidente, Miguel Gracia, admitió en el último pleno de la institución que la DGA no aceptó como justificables gastos del servicio si no eran de personal propio "y por eso tuvimos que cargar con el coste".

Desde el Gobierno de Aragón no concretaron cifras pero corroboraron que no se justificó una gran parte del dinero que se había concedido. Con todo, rechazaron que se pueda compensar posteriormente "porque los convenios están sujetos a una cláusulas". No obstante, también recordaron que este año se ha aprobado un crédito de 200.000 euros para la DPH que es "ampliable".

El convenio establecía dos aportaciones anuales de 1,5 millones. Para el primer año, permitía "de manera excepcional por lo avanzado de 2018 y la dificultad administrativa de poner en marcha el servicio provincial" que la Diputación pudiera justificar gastos de otras administraciones, como las Comarcas, que sí tenían servicios propios de bomberos.

En concreto, la DGA se comprometía a subvencionar 880.000 euros en gastos de personal propios o derivados de la colaboración con las Comarcas. Cantidad que, según el PP, se justificó al 100%. Y había otros 620.000 euros para adquirir vehículos y camiones destinados al servicio provincial, pero de ellos no se acreditó "ni un euro", asegura Oliván, quien además destaca que los 880.000 euros justificados aún no han sido ingresados en las arcas de la DPH pese a que el gasto fue aprobado en abril.

Para 2019, el texto dejaba claro que el millón y medio debía ir al completo para gastos del personal que se incorporara al servicio provincial -mediante transferencias o contrataciones- y a las plazas de nueva creación. Sin embargo, la DPH solo pudo justificar 240.000 euros por un inspector, un subinspector y una técnico, los tres únicos componentes hasta ahora del servicio, ya que las oposiciones fueron suspendidas.

El PP critica también que la DPH no pidiera modificar el convenio en 2019 para destinar el dinero sobrante a sufragar la nueva autoescala que se licitó a final de año por 900.000 euros y que ha asumido con fondos propios.

Podemos urge las oposiciones

Por otra parte, Podemos Aragón denunció este miércoles el retraso en la creación del servicio y pidió a la DPH que "acabe con las excusas" y convoque otro concurso-oposición para ponerlo en marcha el 1 de julio. El secretario de Organización, Carlos Arroyos, compareció junto a miembros del Sindicato Profesional de Bomberos de Aragón, que coincidieron en calificar de "parches" las contrataciones temporales que está financiado la Diputación para reforzar mientras los parques comarcales.

También criticaron que estos nuevos profesionales están recibiendo una formación "exprés" y "y no los cuatro meses que establece la ley", y que en algunos casos, como el parque de La Litera, los tres bomberos contratados aún no han podido realizar intervenciones por no disponer de equipos de protección. Por todo ello, acusaron a la DPH de "poner en riesgo" a los ciudadanos y a los miembros de los servicios.