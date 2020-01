El primer bebé altoaragonés, Carlos, nace en el Hospital San Jorge de Huesca

El primer bebé altoaragonés del 2020 ha sido un niño, se llama Carlos, pesó 3,270 kilos y nació en la tarde del miércoles, 1 de enero, a las 18.00 en el Hospital San Jorge de la ciudad de Huesca, adelantándose unos días a la fecha prevista. De las tres provincias, fue el último en nacer, ya que el primer niño de Teruel vino al mundo media hora antes y el de Zaragoza, el más madrugador, poco después de las campanadas.

Carlos Calvo Sanagustín, hijo de Ana Cristina y Miguel, residentes en la capital oscense, dormía plácidamente este jueves ajeno a los focos de las cámaras y a su protagonismo. La madre no lo esperaba hasta Reyes y estaba con la familia "en plan tranquilo" celebrando la Nochevieja cuando se puso de parto.

"Llegamos al hospital a las seis de la madrugada del día 1", ha recordado ella, quien tuvo que esperar 12 horas para tener en brazos al bebé. Ana Cristina ha querido agradecer la labor del equipo del hospital "y en especial a las tres matronas que estuvieron con nosotros, superatentas, unas profesionales como la copa de un pino".

En casa lo espera su hermano Miguel, de 5 años, quien precisamente fue el que eligió el nombre. "Hemos querido darle protagonismo y se empeñó en que se llamara Carlos", ha contado la madre.

A partir del 1 de enero entra en vigor el permiso de paternidad de 12 semanas, pero Miguel no lo podrá disfrutar. "Soy autónomo y a mí no me afecta", ha explicado. No obstante, se muestra contento de que otros sí puedan hacerlo y sobre todo satisfecho por la medida que sí beneficiará a otros.

Carlos contribuirá a aumentar la población en una provincia que lo necesita. Ana Cristina cree que vivimos "un baby boom, por lo menos en nuestro entorno hay muchas embarazadas".

El primer bebé del año nacido en los hospitales aragoneses fue una niña que llegó al mundo a la 1.46 del miércoles y pesó 3,050 kilos. Es la primera hija de Irene Fernández y Víctor Lahoz, vecinos de Fuentes de Ebro (Zaragoza), y la pequeña se llama Paula Lahoz Fernández.

Una hora más tarde, a las 2.49 en el Clínico, nació un varón. En el hospital de Calatayud, a las 7.40 horas, un niño que pesó 3,470 kilos. Y el de Teruel, a las 17.12 de 1 de enero, en el Hospital Obispo Polanco, una niña, Carmen, de 3,070 kilos.