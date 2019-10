Google Maps rotula en catalán el Parque Natural Posest-Maladeta

Las 33.440 hectáreas del Parque Natural de Posets-Maladeta están situadas íntegramente en territorio aragonés, en los municipios de Benasque, Gistaín, Montanuy, Sahún y San Juan de Plan. Sin embargo, no se sabe por qué, en Google Maps aparece mencionado en catalán. Y aquí no acaban los errores, ya que lo nombra como 'Parc Natural Pocets-Maladeta'.

El servidor de aplicaciones de mapas relega la denominación en castellano a un segundo lugar cuando se pincha la ubicación de este espacio natural, al que define como "parque con un enorme glaciar, rutas de senderismo, miradores con vistas panorámicas y zonas de picnic".

El error no ha pasado desapercibido y un ciudadano envió una queja a Google Maps y un correo electrónico al Gobierno de Aragón para reclamar una rectificación. "Si desde Aragón no estamos al quite", señalaba, con la presión independentista "Cataluña va a llegar a la margen izquierda del Gállego".

El Ayuntamiento de Benasque, municipio con mayor superficie en el espacio protegido, se pondrá en contacto con Google Maps para advertirle del error y que lo rectifique, ha comentado el concejal de Turismo, Félix Jordán de Urriés. No considera que sea un hecho "grave", y además uno de los cinco municipios (Montanuy) es catalanoparlante, pero cree que debe quedar claro que el Parque está en Aragón.

Los errores que confunden los límites territoriales son frecuentes y siempre se decantan de la misma parte. El Aneto, la cumbre de los Pirineos, que precisamente está dentro del Parque Posets-Maladeta, es la víctima número uno, con numerosos ejemplos de apropiación. En el año 2010, la página web de TV3 lo incluyó, junto al pico Vallibierna (también benasqués y en el mismo espacio protegido), entre las 25 cumbres "más emblemáticas" de Cataluña, un error que se rectificó. Pero incluso el Ministerio de Fomento, en el año 2013, se vio obligado a retirar un mapa que situaba al Aneto en el valle catalán de Arán al desplazar el límite fronterizo entre ambas Comunidades.

Otros errores, pero en la interpretación de la historia, son los que debe abordará el Consejo Asesor para la Enseñanza de la Historia en Aragón, que se reúne este martes en Zaragoza presidido por Javier Lambán. Al encuentro que mantiene este órgano consultivo asiste también el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Felipe Faci.