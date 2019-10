La abstención de Cs posibilita al PSOE sacar adelante las ordenanzas fiscales

El equipo de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Huesca ha conseguido sacar adelante las primeras ordenanzas fiscales del mandato. Lo ha logrado gracias a la abstención de los tres concejales de Ciudadanos y el apoyo de los dos ediles de Con Huesca Podemos Equo, que le han permitido obtener una mayoría simple (12) pero suficiente para superar los 11 votos en contra que han sumado PP (10) y Vox (1).

Ciudadanos ha mantenido el sentido del voto expresado en la comisión de Hacienda. provocando las suspicacias de los populares, que en algún momento del pleno de este jueves se han referido al grupo naranja como "socio" del PSOE. Esta abstención ha sido decisiva para la aprobación de las ordenanzas, en las cuales destaca la reducción de IBI un 4% que decidió el PSOE recogiendo una media de las rebajas propuestas por Cs (4%), Con Huesca (3%) y Vox (7%). No obstante, esta disminución quedará en el 1%, ya que la actualización del valor catastral supondrá un incremento del 3% sobre este impuesto.

José María Romance, concejal de Hacienda, ha recordado que las ordenanzas fiscales para 2020 están basadas en la congelación de tasas e impuestos, la actualización catastral (que se aplica de forma independiente) y en los criterios de progresividad adoptados en los últimos cuatro años. También ha señalado que el documento ha incluido 11 de las 16 propuestas presentadas por los grupos municipales de Ciudadanos, Con Huesca y Vox.

El PP no presentó alegaciones y este jueves ha forzado el debate con una enmienda al dictamen de la Comisión. Su propuesta más que contra el PSOE, que también, ha pretendido dejar en evidencia el voto de Ciudadanos. "Cs, que es quien tenía el poder de decisión sobre el modelo de ordenanzas queríamos para 2020, ha votado en contra de la bajada de impuestos que hemos planteado", ha apuntado la concejala Antonia Alcalá. "Es algo que tendrá que explicar, porque su discurso siempre ha ido en la línea de reducción de tributos a familias y empresa y hoy su abstención ha dado luz verde a la propuesta del partido socialista".

Detrás de esto se halla el voto en blanco que en el pleno de investidura del 15 de junio dio la alcaldía a Luis Felipe y que el PP atribuye a Ciudadanos, grupo con el cual los populares habían alcanzado un acuerdo unas horas antes para que la popular Ana Alós fuese la alcaldesa. Una de las 25 papeletas depositadas en la urna no llevaba nombre, lo que impidió que el grupo popular sumase con sus nueve concejales, los tres de Cs y uno de Vox, la mayoría necesaria.

El grupo naranja no ha querido este jueves entrar a debatir la propuesta de ordenanzas del PP, que contemplaba una reducción del IBI del 6% para que, tras restar el 3% de la actualización del valor catastral, la subida quedase neutralizada. También recogía reducciones en el Impuesto de Vehículos, el de Actividades Económicas (IAE) y las licencias de apertura de negocios así como la posibilidad de que la reducción de las tasas de agua y basura llegase a más familias numerosas.

José Luis Cadena (portavoz de Cs) ha explicado que su negativa a debatir la enmienda del PP y el rechazo de la misma obedecen que las enmiendas se han tratado en comisión. "El resto de grupos ha hecho "un esfuerzo en tiempo y forma" para llegar a unos plazos que nos había dado el equipo de gobierno y si quieren que hablemos de sus propuestas, que sea en comisión, como hemos hecho los demás", ha apostillado.

El concejal ha argumentado la abstención de Cs en que los socialistas han sido receptivos a algunas de sus propuestas ( rebaja de 4% del IBI, bonificación del 5% en el IAE y en las licencias de apertura), pero no han admitido las medidas para beneficiar a familias numerosas ni la supresión de la zona azul los sábados.

La portavoz de Con Huesca, Pilar Novales, ha dado su apoyo a la propuesta socialista como un voto de confianza y después de que el equipo de gobierno aceptara cinco de las seis enmiendas presentadas, como la bajada del IBI y las bonificaciones del 50% de la tasa en los espacios culturales y para entidades sin ánimos de lucro. "Lo hemos hecho por responsabilidad, porque este año había que sacar adelante unas ordenanzas que son positivas y beneficiosas para los oscenses", ha dicho. No obstante, este grupo ha recordado al alcalde que cuando quiera sacar adelante cuestiones progresistas "tiene que mirar a su izquierda".

El concejal de Vox, Antonio Laborda, por su parte, ha justificado su voto en contra diciendo que la rebaja de impuestos que proponía el PSOE no era suficiente, "aunque agradezco que recogiera parte de nuestras propuestas". En cambio, sí ha apoyado la enmienda del PP "porque proponía una mayor rebaja de tributos y un incremento de las bonificaciones del IBI para viviendas de protección". No obstante, también ha afeado que los populares no presentaran alegaciones a las ordenanzas en la comisión porque "si existe una especie de pacto de caballeros lo deberíamos cumplir todos".