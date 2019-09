José Luis Cadena: "No acepté las ofertas moralmente reprochables del PP"

"No acepté las ofertas moralmente reprochables que se me hicieron desde el PP esa mañana". De esta forma se ha pronunciado José Luis Cadena tras la información publicada por HERALDO DE ARAGÓN este martes sobre la propuesta del PP de darle un cargo remunerado si renunciaba a ser candidato al Ayuntamiento de Huesca y votaba a los populares. Dice que en su papeleta estaba escrito el nombre de Ana Alós, la candidata popular, "tal y como se acordó finalmente", despejando dudas sobre la autoría del voto en blanco que dio por sorpresa la Alcaldía al socialista Luis Felipe.

Cadena aclara que en las 24 horas previas a la votación fue el PP municipal el que mostró sus reticencias y advirtió de la posibilidad de romper su disciplina de voto. "Ante esa situación, Ciudadanos decidió salvar el acuerdo votando a Ana Alós. Es lo que se acordó 'in extremis' y es lo que cumplimos los tres concejales de Ciudadanos", manifiesta, sorprendido por "la beligerancia, los insultos y las teorías conspiranoicas que se han sucedido después". "Ellos sabrán qué situación interna tienen o tuvieron. Nosotros cumplimos en todo momento con los acuerdos programáticos acordados entre los comités de negociación", declara el portavoz del grupo municipal de Ciudadanos.

"Se han volcado falsedades e insultos sobre nosotros, incluso en el plano personal. No voy a seguir con la polémica. Cada uno ha quedado retratado con lo que hizo. Cs está centrado en los problemas reales de los oscenses, que no son los mismos que parece que tienen algunos partidos políticos", manifiesta. Y añade que renunció a la Alcaldía anteponiendo un acuerdo programático "que era bueno para los oscenses", y que tanto él como sus dos compañeros de grupo respetaron la disciplina de partido. Pero si algo ha quedado claro de las informaciones desveladas sobre los días previos al 15 de junio es que él no quería ser alcalde, como le pedía su partido, con solo tres concejales de 25 y necesitando además el apoyo de Vox.

El miércoles por la noche, 12 de junio, (el pleno de investidura era el sábado), José Luis Cadena recibió una llamada de la organización en Aragón diciendo que en la reunión del día siguiente con el PP tenía que pedir la alcaldía para Cs en el contexto de la negociación nacional, pero ni siquiera se atrevió a anunciarlo en la reunión que tenía al día siguiente con el PP. No entró en la discusión del reparto de tenencias de alcaldía y pidió una nueva exigencia: que conste que Vox queda fuera del gobierno municipal.

Respecto a la acción judicial que interpuso, José Luis Cadena matiza ahora que no registró ninguna denuncia. "A título personal presenté ante las autoridades unos hechos por si fueran constitutivos de delito, para su actuación de oficio en tal caso. La autoridad judicial ha considerado que no da lugar a ello. Mi respeto a las decisiones judiciales es máximo", declara. El auto no ha sido recurrido.

Por su parte, el alcalde de Huesca, que se benefició de estas desavenencias, ha declarado respecto a las últimas informaciones que el PSOE negoció con Ciudadanos en los días previos a la investidura, con el objeto de dar estabilidad a las instituciones. En esas conversaciones, según Luis Felipe, se trató sobre la Diputación, la Comarca y el Ayuntamiento, aunque en las dos primeras el PSOE tenía mayoría absoluta. "Y ya es público el cumplimiento de esos acuerdos en estas instituciones que están permitiendo un inicio de legislatura de amplia estabilidad. El PSOE entendió hace tiempo que el diálogo y la negociación son la única herramienta para dotar de estabilidad a las instituciones y en ello se ha aplicado", ha declarado este martes.