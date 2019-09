Alós denuncia un pacto oculto PSOE-Cs y dice que se arriesgó a ser expulsada del PP

La candidata del PP en Huesca, la senadora Ana Alós, ha denunciado que las informaciones adelantadas por HERALDO DE ARAGÓN este martes sobre qué ocurrió en las horas y los días previos a su fallida investidura como alcaldesa, por culpa de un voto en blanco que nadie reconoce, prueban la existencia de un "pacto oculto" entre Ciudadanos y el PSOE.

Alós ha vuelto a confirmar que, tres horas antes de la sesión de investidura del 15 de junio que dio la Alcaldía a Luis Felipe, propuso a José Luis Cadena (Cs) un cargo remunerado en su equipo de gobierno si renunciaba a presentarse teniendo solo tres concejales de 25 y la votaba a ella, en contra de lo acordado por las dos formaciones a nivel nacional. Pero lo explica en el contexto de las conversaciones que tuvieron lugar un día antes, el 14 de junio, en un domicilio particular.

En la tarde de ese día, a pocas horas de la sesión plenaria, se celebró una reunión de urgencia en un domicilio particular a la que asistieron por parte de Cs Cadena y Pedro Royo, coordinador local; y por el PP, Alós, Gerardo Oliván, número 3 de la lista, y Fernando González, hombre clave en la organización en Huesca. Los populares, en total desacuerdo con ese pacto impuesto por Madrid, reiteraron que no garantizaban el voto de sus concejales a Cs. El candidato de Ciudadanos, asegura Alós, no quería ser alcalde con solo tres ediles, pero “tenía miedo de lo que pudiera pasar si no se presentaba e incumplía el pacto acordado por su partido en Madrid. Lo que quería era garantizarse el sueldo”. Por ello al día siguiente le ofrecieron darle una salida.

Por contra, argumenta la líder popular, los nueve concejales de su grupo sí se arriesgaron a ser expulsados porque estaban dispuesto a romper la disciplina de voto y a incumplir el pacto nacional del PP con Ciudadanos para darle la Alcaldía a esta formación a cambio de las de Teruel y Zaragoza. "Nosotros dimos la cara. Le dijimos a nuestros partido: ‘No lo vamos a cumplir (el pacto). No vamos a darle la Alcaldía a Cs. Desde el minuto cero, asumiendo todas las consecuencias”. Y precisa que esta fue la razón de que su partido, la misma mañana de la sesión de investidura, cambiara de decisión y aceptara que ella fuera la candidata. Hay que aclarar que si los populares no votaban a Cs, tal y como planeaban, hubiera salido igualmente investido el candidato socialista Luis Felipe, con 10 de los 25 concejales.

En cuanto a si esta batalla interna le ha pasado factura política, Alós responde: “No lo sé, se verá en las próximas elecciones si vuelvo a ser candidata (al Senado)”. Confía en que no tendrá consecuencias "porque creía que era lo mejor para el partido, para mis votantes y para la ciudad”.

Respecto a ese “pacto oculto” entre Ciudadanos y el PSOE, mientras en Madrid el partido de Rivera negociaba con el PP, asegura que “a nosotros nunca nos dijeron que el jueves (a menos de 48 horas de la investidura) habían mantenido otra reunión con el PSOE, con el que seguían negociando. Y en ellas se hablaba de lo que ahora se ha ido materializando, el puesto de vicepresidente de la Comarca, el asesor de la Diputación…". Es más, está convencida de que todo esto "culminará con un gobierno PSOE-Cs en el Ayuntamiento de Huesca”.

La grabación de las conversaciones

Por otra parte, considera “patético” que Ciudadanos grabara las llamadas de la negociación, en referencia a que Cadena aportó pruebas al juzgado. “¿Qué objetivo tenía José Luis Cadena grabando las llamadas? ¿Qué utilidad le quería dar. Grabó todas o solo esa? ¿También las conversaciones que tuvimos el viernes en las que él precisamente decía que él no podía dejar de presentarse (como alcaldable) porque se quedaba sin salario porque su partido lo castigaría? Pues que lo saque".

Esto, a su juicio, muestra “el nivel de Ciudadanos en Huesca”. “No eran de fiar después de lo que pasó el día 15 (de junio), pero ahora conforme lo que vamos conociendo son menos de fiar todavía”.

La candidata del PP y exalcaldesa de Huesca cree que la organización de Cs en Aragón, “al menos una parte”, está detrás de todo, “y dice mucho de lo fiables que son al menos en nuestra Comunidad”. “Había personas no involucradas en esto, pero otras sí, estoy convencida. Esto no solo fue cosa de Huesca. Porque pretendían que hubiera otras consecuencias en otras instituciones. Es mi sensación. Lo que está claro es que no fue un arrebato de última hora. Fue una consecuencia muy meditada, que venía ya preparada de antes del sábado”.