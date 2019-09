El popular Salto de Bierge cierra la temporada de verano con 20.500 bañistas

La tercera temporada de baños en el Salto de Bierge tras la regulación del acceso a la presa municipal en el río Alcanadre terminaba el pasado domingo 15 de septiembre arrojando un satisfactorio balance con cifras muy similares a las del pasado verano. Un total de 20.500 bañistas accedieron a esta piscina natural desde el inicio de la temporada el pasado 15 de junio, frente a las 20.956 personas que lo hicieron el pasado año. No obstante hay que tener en cuenta que la taquilla para acceder al Salto de Bierge en la quincena de septiembre ha estado abierta solo los fines de semana, esto es 5 días, frente a 10 días en los que el acceso ha sido libre y por lo tanto no hay datos estadísticos.

Los fines de semana de agosto han sido los de mayor ocupación, superando los 400 usuarios diarios, siempre teniendo en cuenta que existe un límite establecido en 250 personas al mismo tiempo. Así, el aforo completo ha debido colgarse en varias ocasiones, pero la rotación es constante, por lo que no ha habido grandes esperas.

Una de las causas que puede explicar el descenso de visitantes está en las condiciones climáticas tan irregulares de este verano. Las intensas lluvias de agosto o el descenso de temperaturas en los primeros días de septiembre podría haber retraído a muchos bañistas.

Aun así, desde el Ayuntamiento de Bierge realizan un satisfactorio balance de esta tercera campaña tras la regulación del acceso ya que se ha conseguido erradicar la masificación en un espacio natural sensible y también reducir considerablemente el riesgo de peligrosidad de los bañistas y el impacto medioambiental en una de las puertas al Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara.

La gran mayoría de bañistas han mostrado su satisfacción por las medidas puestas en marcha hace tres años. El aforo limitado a 250 personas al mismo tiempo y el pago de 2 euros por acceder a la zona de baño, así como la prohibición de saltar desde la presa, el estacionamiento de autobuses en la carretera o el deber de llevar perros sin atados.

Sin incidentes gracias al refuerzo de seguridad privada

Una de las novedades de esta campaña ha sido la contratación por parte del Ayuntamiento de un sistema de vigilancia privada para velar por el buen cumplimiento de las normas de acceso al recinto y evitar los incidentes ocasionados el pasado verano. Así los fines de semana de julio se ha contado con la presencia de un guardia de seguridad y cuya presencia ha sido constante durante todos los días del mes de agosto, dada la gran afluencia de visitantes.

Desde el Ayuntamiento valoran la medida ya que este verano no se han producido incidentes reseñables. La situación ha sido de normalidad y la contratación de personal y de una empresa de seguridad ha evitado que se produzcan episodios de actos vandálicos o comportamientos incívicos de usuarios. Así mismo, el acceso de autobuses hasta el puente del Alcanadre que da acceso a la badina superior ya no se produce, por lo que la circulación por la zona es normal, al no atascar la carretera.

Baños nuevos para la próxima campaña

De cara a la siguiente temporada, el Consistorio va a seguir trabajando para acondicionar este espacio de baño con nuevas infraestructuras, en la medida de sus posibilidades. De momento el Ayuntamiento ya cuenta con los permisos de las administraciones superiores para poder iniciar la construcción de los servicios públicos que sustituirán a los baños portátiles que se instalan cada verano. Esta actuación se espera termine a final de este año. Por lo que respecta a la pasarela que conectará las dos orillas del río Alcanadre y permitir el paso a la ribera de chopera se va a intentar que esté construida para el próximo verano.

A la afluencia de visitantes al Salto de Bierge cabe sumar el impacto que este enclave tiene en las redes sociales, donde lanzan mensajes de sensibilización ambiental y de buenos comportamientos en el parque, con 104.708 impresiones en la cuenta de Facebook, así como en la página web de turismo de la Comarca de Somontano que ha tenido 2.510 visitas desde el 15 de junio al 16 de septiembre.