El Salto de Bierge arrancará la temporada el 15 de junio con un refuerzo de seguridad

El Salto de Bierge, una de las piscinas naturales más populares de Aragón, abrirá el próximo 15 de junio la temporada, que se prolongará hasta el 15 de septiembre. Será la tercera campaña con regulación y tendrá un refuerzo de seguridad para evitar incidentes como los que se produjeron el pasado verano. En 2018, recibió casi 21.000 bañistas.

El Ayuntamiento de Bierge, en colaboración con el Departamento de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón y la Comarca del Somontano, mantienen las mismas medidas adoptadas los dos veranos anteriores, que han evitado imágenes de masificaciones y las consecuencias negativas que estas traían.

La regulación lleva aparejada la contratación de hasta 3 personas por parte del consistorio, que se ocuparán del control de acceso y realizarán labores de vigilancia y limpieza del entorno. Y como principal novedad, este verano, se incorpora seguridad privada para reforzar al personal contratado y que tenga efecto disuasorio ante posibles comportamientos incívicos.

Para acceder al Salto de Bierge es necesario estacionar el vehículo en el espacio debidamente habilitado y señalizado y no está permitido aparcar en el arcén de la carretera. Igualmente, no se permite la parada de autobuses para dejar y recoger personas, dado que no existe un espacio específico en la zona para esto.

La tasa para el acceso es de 2 euros y los menores de 6 años están exentos. Deberán pasar por la taquilla donde se les dará una pulsera que deberán conservar mientras permanezcan en la zona. El horario en el que la taquilla estará atendida por el personal será de 9.00 a 19.00, de lunes a viernes y de 9.00 a 20.00 los fines de semana y festivos.

Desde el Ayuntamiento de Bierge, se quiere hacer hincapié en que, para cruzar a la zona de la chopera, es necesario mojarse, ya que no existe paso alternativo.

Toda la información relativa a las novedades están publicadas en el apartado Naturaleza de www.turismosomontano.es. Y, al igual que en las dos temporadas anteriores, se van a reforzar las campañas en redes sociales y de concienciación al sector donde se informa de las medidas de regulación y se transmite el mensaje de que es un espacio protegido y hay que respetar el medio ambiente.