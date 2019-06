Luz Casal encabeza el cartel de conciertos del Palacio de Congresos en San Lorenzo

Luz Casal será la gran estrella de la programación musical de las próximas fiestas de San Lorenzo de Huesca. Así lo ha anunciado este lunes la concejala de Fiestas, María Rodrigo, que además ha presentado el cartel ganador del concurso, obra de Marina Durán, una joven de 19 años, natural de Berbegal, que estudia el grado superior de Gráfica Publicitaria en la Escuela de Artes de Huesca.

Los conciertos confirmados para las Fiestas de San Lorenzo 2019

Así, del 9 al 14 de agosto habrá seis conciertos de acceso libre y gratuito en el recinto exterior del Palacio de Congresos:

Abrirá el programa un tributo 'Larga vida al rock' con versiones de Queen, capitaneado por el oscense Jorge Marsó.

El sábado día 10 se subirá al escenario Sweet California, que presentará su nuevo disco.



El domingo día 11 será el turno de La Pegatina, "uno de los grupos referencia en la música más ska y festiva que creemos que tendrá mucho éxito", afirma María Rodrígo.



El plato fuerte llegará el lunes 12 con la gallega Luz Casal, "una artista con una trayectoria impresionante y que será un auténtico lujo contra con ella", asegura Rodrigo.



El martes 13 estará dirigido a los más jóvenes con Recycled J, uno de los últimos fenómenos de hip-hop, rap y trap.

El miércoles 14 llegará Tequila con su gira de despedida.



Rodrigo ha asegurado que ya está cerrado más del 80% del programa de San Lorenzo "porque siempre he dicho que me parecía responsable dejar a la próxima corporación algunas cuestiones preparadas para que no peligre ningún acto de San Lorenzo".

Así, por ejemplo, ya se conocen los nombres del Iberia@huesca.folk, que contará con Silvana Peres, referencia del fado (día 9); los castellanocántabros Vallarna y el folclore aragonés de Araboas (día 10); el Nuevo Mester de Juglaría (día 11); y Olga y los Ministriles y Eliseo Parra (día 12).

Además, en la plaza de López Allué actuarán las orquestas La Principal, Swing Latino, Energy Show, Nueva Alaska, La Fania y Metropol.

Esta misma semana se quiere anunciar también la programación musical, también gratuita, que habrá en el escenario de la plaza de Navarra de las peñas recreativas. Sobre la polémica que surgió hace una semanas, cuando llegaron a anunciar la ruptura de las relaciones con el Ayuntamiento en protesta por la demora en el cobro de estas ayudas y el recorte de los ingresos procedentes de la plaza de toros, María Rodrigo ha asegurado que sus reivindicaciones están "en vías de solución" después de que el propio Consistorio oscense haya reconocido "errores".

El cartel de las Fiestas de San Lorenzo 2019

Por otra parte, la concejala ha felicitado a Marina Durán por haber resultado ganadora del concurso del cartel anunciador de las fiestas tras el escrutinio de los 520 votos emitidos tanto 'online' como de forma presencial entre los tres finalistas. "Representa muy bien tanto por los elementos como por los propios colores ese espíritu laurentino que siempre buscamos en los carteles", ha dicho.

La autora ha asegurado estar sorprendida por el premio "porque no me lo esperaba para nada". Sus compañeros en la Escuela de Artes han sido los primeros en felicitarla "y ha sido impresionante", ha declarado. Además, para ella supone un orgullo más especial su cabe "porque he vivido San Lorenzo desde cría, toda la semana aquí dándolo todo".

Se inspiró en carteles anteriores "y sobre todo en la vestimenta de los danzantes", centrándola especialmente en las alpargatas "porque es algo que suelo llevar mucho en verano". Además, ha resaltado que las cintas de las propias zapatillas esconden las iniciales de San Lorenzo, "algo de lo que se ha dado cuenta poca gente".