Plante de las peñas de Huesca hasta que no cobren las subvenciones atrasadas

Las seis peñas de Huesca han lanzado un órdago al Ayuntamiento: mientras no les pague la subvención que les debe de 2018 (8.500 euros a cada una) no se volverán a reunir con los responsables municipales. Una decisión anunciada este jueves en rueda de prensa, dos días después de que a través de un comunicado dieran por rotas sus relaciones en protesta por el retraso en cobrar las ayudas y por el recorte de los ingresos que obtienen de la plaza de toros, al desaparecer del nuevo pliego para adjudicar la feria de San Lorenzo la obligación del empresario de entregarles el 50% de la recaudación en las vaquillas.

"No nos pagan la subvención y además nos recortan los ingresos", lamentó Javier Ibarz, de la peña Alegría Laurentina. La de 2018 debía haberse abonado ya, la mitad antes de San Lorenzo y la mitad, después, una vez justificados gastos. La concejala de Fiestas, María Rodrigo, reconoce que hay un retraso al no haberse firmado el convenio del año pasado, que atribuye a "un error administrativo", y para subsanarlo les ha propuesto, en una carta que les remitió este jueves, pagar las dos anualidades, 2018 y 2019, en total un montante de 102.000 euros. "Asumiremos las dos anualidades y a la firma del convenio se hará efectivo el 50% de la subvención", declaró. Pero las peñas no lo tienen tan claro, ya que alegan que a estas alturas no pueden justificar los gastos de 2018. "Deberíamos justificar cada una 20.000 euros (se les subvenciona el 80%)", explicó Álvaro Antoñanzas, de Los que Faltaban. "Nos piden que hagamos más actividades, pero sino nos pagan, no podemos", añadió.

Destacado El Ayuntamiento de Huesca asegura que las peñas tienen un trato preferente en la plaza de toros

Además de no cobrar las ayudas municipales, las peñas se quejan de que tendrán menos ingresos este año derivados de los espectáculos taurinos, al suprimirse del pliego a concurso la obligación de entregar el 50% de la recaudación de las vaquillas a las peñas. Y critican que a la hora de redactar el pliego "no se nos escuchó". "Prefieren que el dinero se lo lleve el empresario", reprochó el representante de la Alegría Laurentina.

Respecto a los toros, la concejala de Fiestas considera que no hay una pérdida de derechos y desmiente algunas afirmaciones de las peñas, como que no tendrán entrada gratuita en las vaquillas matinales. El pliego garantiza, según María Rodrigo, que la empresa adjudicataria facilitará a los socios de las peñas "entrada gratuita a las vaquillas". También un descuento especial en el abono de sol, del 30%, y una becerrada, proporcionando todo lo necesario para su celebración.

Sin embargo, se ha eliminado la obligación de darles el 50% de la recaudación de las vaquillas y una subvención de 3.000 euros (a ellas y a la Peña Taurina), algo que Rodrigo atribuye "no a un cambio de criterio político sino normativo". Y es que, justifica la concejala, "la ley no permite que el Ayuntamiento obligue a una empresa a pagar a un tercero, sería una subvención encubierta". Tampoco imponer una mejora del 10% en el descuento del abono, como se hizo en años anteriores. "Reconocemos que las peñas son una parte importante de la feria taurina y por eso deben tener condiciones especiales", precisó, pero con las limitaciones legales.

El martes, las peñas ya anunciaron la ruptura de relaciones institucionales con el Ayuntamiento y que no participarían en ninguno de los actos programados por el consistorio. Este jueves también advirtieron de que tomarán medidas de cara a su participación en los festejos taurinos.