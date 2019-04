Las peñas de Huesca rompen con el Ayuntamiento

A cuatro meses de la celebración de las fiestas de San Lorenzo, y a dos de las elecciones municipales, se tensan las relaciones entre las peñas recreativas de Huesca y el Ayuntamiento, hasta el punto de que estas han decidido romper relaciones y no participan en ningún acto organizado por la administración local. Lo justifican por la pérdida de los derechos adquiridos en el pliego de la adjudicación de la plaza de toros, que salió recientemente a concurso, y por el retraso en el abono de las subvención correspondiente al ejercicio 2018. No es la primera vez que se quejan de las condiciones del contrato de la plaza de toros. El año pasado ya impugnaron el pliego por considerar que no se había contado con ellas.

Las entidades recreativas han hecho pública este martes una nota de prensa anunciando la ruptura. En ella empiezan por recordar que representan a más de 6.000 peñistas y justifican la medida "tras la negativa por el Consistorio al abono de la subvención correspondiente a las fiestas patronales del año 2018 y tras la sorprendente publicación del pliego de la plaza de toros en el que nos privan de todos los derechos adquiridos".

Respecto a esto último, aseguran que pierden el derecho de la recaudación íntegra (100%) de la taquilla de la becerrada que organizan las peñas y, "lo que todavía es más sorprendente", desaparece la entrada gratuita de los peñistas.

También dejarán de tener el derecho de la recaudación del 50% de la taquilla de la celebración de las vaquillas matinales. Asimismo, no habrá entrada gratuita para los peñistas a la becerrada y las vaquillas de las peñas. Y hay obligación, "por imposición administrativa", de garantizar espectáculos complementarios (charanga) por parte de las peñas.

A su juicio, se hace otra vez una interpretación "errónea" de la cláusula del pliego relativa al descuento del 30% sobre las entradas, y no sobre el abono de los festejos como debería ser. Este es ofertado por la empresa adjudicataria sin habilitación alguna. En la práctica, dicha medida supone "que sea menos interesante, desde el punto de vista económico, adquirir el abono de tarifa normal que el abono como peñista", aseguran. Además, en el pliego del contrato del 2013 al 2017 existía la posibilidad de mejorar, además del 30% de descuento a las peñas, otro 10%. "En los pliegos de 2018 y en el actual, incomprensiblemente, deja de ser una posibilidad de competencia".

Las entradas de protocolo no se tocan

El malestar es evidente, ya que las peñas hacen hincapié en que resulta "curioso" que se vean perjudicadas "íntegramente" con las clausulas del pliego y, por el contrario, "no se han visto reducidas las entradas de protocolo para el Ayuntamiento y sus autoridades".

Las Peñas Recreativas Oscenses manifiestan su "total y absoluta disconformidad" ante tan desfavorable trato, tanto en las comunicaciones con el Ayuntamiento como en las medidas propuestas en el pliego de condiciones, que a su juicio únicamente velan por los intereses del futuro empresario de la plaza. Consideran que son parte esencial de las fiestas y festejos taurinos de la ciudad, tanto en número de integrantes como en ambiente y participación, por lo que no entienden la actitud del Ayuntamiento. Por ello, han decidido romper romper relaciones institucionales y no participar en ninguno de los actos programados por el consistorio en tanto no se modifiquen todas las medidas referidas. Para el jueves han convocado una rueda de prensa.