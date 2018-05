Cuatro niñas de Huesca demuestran que programar también es cosa de chicas de Primaria

A Alejandra, Paula, Sara y Valeria, alumnas de primaria de los colegios Santa Ana, Salesianos y Juan XXIII de Huesca, de mayor les gustaría ser como su profesora Patricia, la ingeniera que en sus ratos libres les enseña robótica en una academia oscense.

"Yo empecé de pequeña viendo tutoriales en Youtube, pero entonces no había ninguna academia en Huesca. Cuando abrió esta me avisó mi padre y me quise apuntar. Empecé en tercero, con ocho años, y este me he apuntado otra vez", cuenta ilusionada Valeria Corrales, de 9 años, quien sueña con ser "ingeniera", como su mentora.

Juntas han desarrollado en el centro tecnológico oscense Minivinci una 'app' con la que pretenden demostrar que "la programación es también cosa de chicas", de manera que otras niñas de su edad se animen a adentrarse en el mundo de la tecnología.