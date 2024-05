David Robinson: "Un mercado único de la energía en Europa es clave para mantener la competitividad de su industria"

"En esta transición energética, hay dos grandes retos para el sector eléctrico. Primero que cuando hay más renovables en la red, su precio se acerca a cero y hace falta la intervención política para que eso no sea así; y su intermitencia, que el viento y el sol no siempre están, y que almacenar la energía que producen precisa de inversiones que no se pueden financiar sin el apoyo de los Gobiernos". Son palabras de David Robinson, investigador del Oxford Institute for Energy Studies, al participar en el II Foro Sella Aragón celebrado en Villanueva de Gállego.

Según este experto, el talón de aquiles de una Europa que apuesta por la revolución verde es precisamente no contar con un mercado único de la energía que permita "unir fuerzas" para conseguir esa astronómica financiación que requiere el despliegue de redes eléctricas e interconexiones para conducir ese flujo enorme de energía renovable que se está produciendo y que crecerá de forma vertiginosa en los próximos años.

"La clave de futuro en esta transición energética es tener un mercado único de la energía. Solo así Europa podrá mantener la competitividad de su industria", ha remarcado Robinson, para añadir, a renglón seguido que en la actualidad, dicho mercado energético "está muy fragmentado, que cada Gobierno toma sus propias decisiones y que cada vez son más frecuentes las ayudas estatales para que las industrias no se deslocalicen" para conseguir mejores costes en la luz o el gas.

El gran desafío, ha apuntado Robinson, no es la tecnología (hay ya investigadores que buscan con reflectores de sol convertir el dióxido de carbono en sales) sino encontrar financiación suficiente para desplegar esa infraestructura de redes eléctricas e interconexiones también con el hidrógeno necesarias para aprovechar toda esa energía renovable y conseguir el objetivo de descarbonización que se ha marcado la UE.

"Atraer inversión a la UE porque se necesita el apoyo de muchos países es fundamental", ha señalado Robinson, y recoger las ideas del Informe de Enrico Letta sobre el Mercado Único para crear una Nueva Agencia Europea de la Energía que promueva las inversiones e interconexiones necesarias.

Por su parte, Cristina Lobillo, directora de Política Energética de la Unión Europea, ha mencionado el gran despliegue que ha tenido la energía renovable que si "en el año 2021 representaba el 37% en la Unión Europa, a día de hoy ha alcanzado el 45% con 73 nuevos gigavatios instalados (56 de solar y 27 de eólica), que serán 78 o 79 gigavatios con los proyectos en desarrollo, que se están financiando con ayuda de los planes de recuperación y resiliencia con 650.000 millones (50% a eficiencia energética y el resto a renovables)".

Al igual que Robinson, la responsable de la Dirección general de Energía de la Unión Europea, ha insistido en la necesidad de contar con un Mercado Único de la Energía que no existe para apoyar esa financiación que requiere Europa para "conseguir energía abundante, limpia y asequible" en esta transición energética.

Cristina Lobillo ha compartido con Robinson la importancia de tomar medidas para que la transición energética no afecte a la competitividad de la industria europea y ha adelantado que "van a desplegar una ofensiva diplomática con países que tienen los minerales críticos para esta transición" y así no depender tanto de China que aunque tiene un porcentaje no muy alto de su extracción "procesa el 58% del litio, el 70% del cobalto, el 58% del grafito y el 42% del cobre mundial", entre otros.

Cientos de participantes en el II Foro Sella Aragón celebrado en el Hábitat Sella de Villanueva de Gállego. Oliver Duch

Por último, Lobillo ha recordado que las elecciones europeas están muy próximas, que habrá reunión del Consejo Europeo, que se reúne cada cinco años, a final de junio, que de ahí saldrá un candidato, que en septiembre se negociará con los 27 y que no será hasta principios de 2025 cuando haya una nueva Comisión Europa. Y además, en todo el mundo en este periodo hay 50 convocatorias electorales, de las que unas de las más importantes son las de noviembre en Estados Unidos.

El presidente de CEOE Aragón, Miguel Marzo, en el II Foro Sella Aragón 'Energía de la tierra al dato'. Oliver Duch

La industria ansía controlar la energía que produce

Carlos Manau, responsable de Frío Industrial, Cogeneración y Electricidad de Bon Área, ha mostrado su deseo en el II Foro Sella Aragón de poder controlar la propia energía que generan. Para el centro alimentario que están levantando en Épila (Zaragoza) van a instalar 65 megavatios y confían en que las pilas de hidrógeno les permitan en un futuro próximo almacenar la energía renovable para la noche y funcionar durante el día con la que producen.

Asimismo para favorecer la máxima eficiencia energética, ha explicado Manau, desarrollan proyectos de innovación en interno que optimicen la generación de frío industrial. Y han creado en Bon Área 'pseudo-baterías para adaptarse a la intermitencia del sol y gracias a un depósito de agua poder disponer de suficientes cantidades de hielo y generar así energía renovable cuando no haga sol".

Por su parte, Ignacio Cortes, coordinador de Energía de Stellantis, ha reconocido que la compañía automovilística lleva invertidos 30.000 millones en la electrificación de lo vehículos y que están consiguiendo rentabilidades de dos dígitos, pero a lo que aspiran también es a la autonomía energética, al autoconsumo industrial con la parte eólica y fotovoltaica pero también con la térmica (biogas y biomasa". Sin embargo, ha reconocido que es fundamental que se pueda avanzar en "el almacenamiento de esos excedentes para no depender de la red".

Ha intervenido también en la mesa redonda sobre buenas prácticas de las empresas David Bláquez, responsable de Infraestructuras, Energía y Sostenibilidad de Amazon, que ha remarcado que con los 12 nuevos proyectos que tienen y 3 gigavatios en España son ya el "primer comprador corporativo de energía en el país".