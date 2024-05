General García del Barrio: “Vamos a cumplir la misión en el Líbano, pero con la prioridad de la seguridad de nuestros militares”

El general Guillermo García del Barrio (Cádiz, 1967) está al frente de la Brigada Aragón desde hace casi un año, cuando sustituyó al general Javier Mur. Durante su carrera ha combinado destinos en unidades operativas y en diferentes organismos del Ejército: ha sido coronel del Regimiento de Caballería Montesa Nº 3, en Ceuta, y teniente coronel del Grupo de Caballería Ligero Acorazado Reyes Católicos II de la Legión, en Ronda. Asimismo ha tomado parte en operaciones en el exterior en Bosnia, Kósovo y Afganistán.

¿Cómo afronta esta misión en el Líbano, la séptima ocasión para la Brigada Aragón, pero esta vez en plena guerra de Gaza?

Con mucha ilusión y confianza. Ilusión porque la Brigada Aragón lo hace como un reto en una situación difícil y distinta de las anteriores. Pero también con confianza, basada en la selección rigurosa de nuestro personal más idóneo para cumplirla y en la preparación que hemos realizado durante los últimos seis meses, muy enfocada para la misión y ha rozado la excelencia.

¿La dilatada experiencia de los 670 militares de Aragón va a servirles para frenar el efecto de los ataques de los israelíes y Hezbolá? ¿Mantienen buenos contactos con las dos partes para evitar que los conviertan en objetivo?

Una parte importante de los componentes de la Brigada que se desplieguen en la operación tienen una experiencia acreditada previa, pero esto no serviría de nada para afrontar este nuevo escenario que vamos a tener si no fuera acompañado de un programa de preparación riguroso y exhaustivo. En relación con los contactos con las partes lo hace Naciones Unidas en el cuartel general que está en Nakura. Hay una célula de enlace que mantiene una relación permanente con todos. Lo importante es que Naciones Unidas no es objetivo de ninguno (ni de Israel, ni de Hezbolá) y la intención de todos es que eso no cambie.

En la despedida en la Base de San Jorge, usted reconoció que en el Líbano han pasado “de la tensa calma a una crisis de baja intensidad”. ¿Qué le ha trasladado su antecesor, el general Gómez Lera de la Brigada Extremadura, quien reconoció que reciben unos 13.000 proyectiles diarios en las dos direcciones?

En esos mismos términos. No fue una percepción personal sino basada en la información que nos facilitó la zona de operaciones y contrastada con el contingente actualmente desplegado al mando del general Gómez Lera. Ese número determinado de proyectiles se están disparando allí, pero reitero que Naciones Unidas no es objetivo.

En su discurso de la despedida calificó a las familias de “verdaderos héroes” al sufrir la ausencia de los militares durante la misión. ¿Pueden mantener comunicación constante con sus familiares?

Con las nuevas tecnologías, la comunicación de nuestro personal con sus familias es diaria, permanente y constante. En la Brigada Aragón hemos editado un libro de información para los familiares con el objetivos de facilitar toda la información que necesitan saber de la operación. Además hay personal designado en territorio nacional constituyendo el equipo de apoyos a las familias para asesorarlos en todas sus necesidades durante nuestro despliegue en la zona de operaciones.

¿En qué detalles han reforzado la preparación de los miembros de la Brigada Aragón antes de salir hacia el Líbano en las maniobras de San Gregorio?

La División Castillejos, donde se encuadra la Brigada Aragón, tiene una acreditaba experiencia proyectándo las maniobras a lugares de operaciones y en los programas de preparación. Pero como la situación ha cambiado sucintamente, nosotros lo hemos reforzado para mentalizar al personal en que la nueva misión va a exigir un grado de sacrificio mayor. También hemos potenciado la capacidad de recuperación ante situaciones adversas, lo que es la resiliencia, tanto del personal como de las unidades. Y se ha reforzado la protección de la fuerza para mantener la seguridad de nuestros militares.

Usted estuvo destinado en el Regimiento de Caballería de Ceuta y en el de la Legión en Ronda, además de haber participado en operaciones en el exterior en Bosnia, Kosovo y Afganistán. ¿Cómo le va a servir esa experiencia para estrenarse en el Líbano?

La experiencia siempre es importante, tanto en el mando de distintas unidades, como fue el Regimiento de Caballería, o en otras zonas de operaciones, pero todas son totalmente distintas. Afronto esta misión con la confianza plena en mi personal como en la preparación que han desarrollado. En la misión vamos a recibir los réditos de ese trabajo que se ha hecho en los últimos seis meses y va a ser un éxito.

En el último despliegue en el contingente de la Brigada Aragón, en 2021, recibieron la visita de la ministra de Defensa, Margarita Robles, aunque la coyuntura es mucho más complicada. ¿Las salidas diarias de vigilancia a la Línea Azul se van a reducir o limitar?

Actualmente, todas las actividades en la zona operaciones se están realizando igual que antes del inicio de la crisis que empezó el 7 de octubre (de 2023). Este contingente va a continuar desarrollando todas las patrullas que hay que realizar en la Línea Azul, que es la zona de separación entre Israel y Hezbolá, pero va a potenciar la protección de la fuerza y la seguridad de todos nuestros soldados. Tenemos una misión y vamos a cumplirla, pero poniendo como prioridad la seguridad de los militares españoles.