La Brigada Aragón I parte hacia el sur del Líbano: "Nuestra presencia allí tiene ahora más sentido que nunca"

Un destacamento de 270 militares que componen la Brigada Aragón I ha partido este miércoles desde el aeropuerto de Zaragoza rumbo al Líbano. El general al frente unidad de la Base de San Jorge en la capital aragonesa, Guillermo García del Barrio Díez, ha reconocido el riesgo que asumen en la misión de la ONU en el país árabe y que se va a prolongar durante seis meses. Este es el segundo vuelo civil de Air Europa con destino a la Base Miguel de Cervantes, donde se van a desplegarse 670 miembros del Ejército de España.

“Estaremos desde mayo hasta noviembre en Marjayun, al sur del Líbano. La misión va a cumplir la resolución 1701 de la ONU, a raíz del conflicto entre Israel y Hezbolá en 2006. Se estableció la zona de separación entre la Línea Azul hasta el río Letani para que no haya actividad hostil”, detalla el jefe de la Brigada Aragón. “Tenemos que apoyar a las fuerzas armadas libanesas para garantizar el ejercicio del poder del Gobierno libaní en ese lugar”.

La salida de este grupo de militares ha sido sobre las 22.00 y aterrizarán de madrugada en el aeropuerto internacional Rafic Hariri de Beirut. Se unen al grupo que partió el lunes, y habrá otro tercer avión que saldrá la próxima semana para completar la misión. Este año es la séptima vez que los militares aragoneses de esta brigada acuden a este destino, pero es la vez donde hay más tensión en la zona.

“Lo importate es mantener una zona segura entre los dos países”, ha incidido el general. “Tradicionalmente ha estado en conflicto; luego, vivió un período de paz más porolongado y, al final, a raíz del 7 de octubre (guerra de Gaza) ha habido una crisis de baja intensidad. Más que nunca tiene mucho sentido nuestra presencia allí. Pero Naciones Unidas no es objetivo de ninguna de las dos partes, y nuestro trabajo es garantizar que las hostilidades cesen cuanto antes”.

Antecedente de la Brigada Extremadura

Los integrantes españoles de la Brigada Líbano XLI tienen previsto desplegarse en la zona próxima a la Línea Azul nada más llegar para sustituir a los compañeros de la Brigada Extremadura, que han pasado el medio año en la zona (desde noviembre de 2023) conviviendo con la invasión de Gaza por el ejército de Israel (7 de octubre de 2023).

Esa tensión le llevó al jefe de la anterior brigada, el general Gómez Lera, a reconocer en una entrevista en TVE que estaban recibiendo unos 12.000 o 13.000 proyectiles diarios en las dos direcciones, desde las tropas israelíes y desde Hezbolá, la organización libanesa radical chiita.

"Ilusión y confianza"

Aun así, el jefe de la Brigada Aragón afronta la misión “con mucha ilusión y confianza” porque han desarrollado una selección del personal “muy rigurosa”, y han realizado los ejercicios de preparación más adecuados en el campo de San Gregorio durante seis meses y que ha supuesto “la excelencia”. “Es un grupo táctico con capacidades de combate de distintas unidades de la brigada”, ha precisado.

Además, Guillermo García del Barrio Díez ha incidido en que los militares aragoneses van a mantener “las mismas tareas” que se hacían antes del pasado 7 de octubre, con las patrullas por la Línea Azul, pero lo harán “incrementando la protección de la fuerza”, para garantizar “la seguridad de nuestros soldados durante los seis meses de operaciones”.

Los integrantes del contingente de la Brigada Aragón I tienen el apoyo de otras unidades del Ejército de Tierra, de la Guardia Civil y alrededor de 60 militares de los ejércitos de El Salvador, Argentina y Brasil.

El general ha reconocido que la función de la Brigada Aragón dentro de la Unifil es aplicar la resolución de la ONU (resolución 1701) en el sector oeste de Naciones Unidas, y mandará a 3.500 militares de España, India, Indonesia, Nepal, El Salvador, Argentina, Brasil y Serbia. Además, esta misión de las Naciones Unidas está liderada por el general español Aroldo Lázaro y tiene dos brigadas: el sector oeste que controla Italia y el este que lidera España.

Testimonios de militares

Neibar Lavado, una sevillana de 29 años cuya pareja también es militar, ha señalado que no tener hijos “ayuda bastante” para incorporarse a este despliegue en el Líbano. “Nos han dado charlas para saber cómo están la situación allí, pero he intentado no ver mucho la televisión para no echarnos para atrás”, ha relatado.

“Tengo muchas ganas de ir allí y es la primera vez que voy de misión”, ha explicado Lavado, que está destinada en zapadores y se dedica a las tareas de construcción para “reforzar los búnkeres”: “Depende cómo estén las cosas, saldremos en patrullas”.

Los contactos con su familia de Sevilla están garantizados porque, como ha dicho, “lo más importante es informarles que estás bien”. Aunque juega mucho el pádel en Zaragoza, ha detallado que en la Base Miguel Cervantes tienen un gimnasio y allí practicará crossfit.

Para el sargento primero Víctor Arrondo, un zaragozano de 39 años, casado y con unos dos hijos gemelos de un año y medio, esta misión la afronta en una situación distinta a la de Kosovo en 2004. “Tengo ganas de ir seis meses y estaré en la sección de operaciones para ayudar a afrontar todas las vicisitudes que ocurran”, ha precisado. “Voy muy tranquilo allí y la única intranquilidad es que no ocurra nada en Zaragoza”.