La cuenta atrás en Zaragoza de Leonor: exámenes, maniobras..., y más

La princesa Leonor como cadete de segundo curso de la Academia General Militar afronta los dos últimos meses de su estancia en Zaragoza que van a transcurrir entre los exámenes del segundo cuatrimestre fijados durante quince días (del 11 al 24 de mayo) y las últimas maniobras, que son las más exigentes del año. Está previsto que los ejercicios se realicen en el campo de San Gregorio y otro destino que todavía está por fijar, entre el 25 de mayo y el 7 de junio.

Fuentes militares confirmaron que se está buscando una fecha adecuada para que el Ayuntamiento de Zaragoza pueda entregarle el nombramiento de hija adoptiva.

Hasta el día 22 de diciembre la Princesa Leonor no comenzará sus vacaciones de navidad, ya que por el momento continúa con su instrucción militar, esta vez desde el Pirineo Aragonés. Así, la heredera al trono se encuentra junto a sus compañeros de la Academia de Zaragoza en Astún, concretamente a la estación de esquí de Candanchú, donde recibirán durante estos días adiestramiento militar de montaña. Europa Press

En esas jornadas, que coinciden con la preparación de los cadetes para una segunda convocatoria de los exámenes a la que no está previsto que acuda Leonor, se puede fijar también el día adecuado con el acto de la entrega de la Medalla de Aragón, que le acaba de conceder el Gobierno de Aragón.

Además, ya esta cerrado el día de su despedida de la Academia que será el próximo 3 de julio. De hecho, la Casa Real ha elegido entre las dos posibilidades que le ofrecía la AGM (3 o 4 de julio) para que acudan los Reyes a la entrega de despachos a los alumnos que salen como tenientes después de concluir sus estudios de cinco años.

El Rey entrega los despachos en la Academia General Militar de Zaragoza en presencia de la princesa Leonor y doña Letizia Toni Galán

La princesa Leonor ya estuvo en el mismo acto el año pasado, junto a sus padres, el rey Felipe y la reina Letizia, para asomarse entonces a lo que ha vivido en el último año desde su ingreso en la Academia General Militar el pasado 17 de agosto de 2023.

Por otro lado, la Academia General Militar celebrará el próximo sábado una jornada de las puertas abiertas para que los ciudadanos puedan conocer la institución por dentro, dentro de las actividades del Día de las Fuerzas Armadas.

La entrada será libre, sin necesidad de inscripción, con horario entre las 9.30 y las 13.30, para que los civiles puedan asistir a exhibiciones de instrucción y deportes militares, presenciar muestras de medios y de materiales y descubrir en qué consiste y cómo ha evolucionado la formación de los oficiales del Ejército de Tierra y de la Guardia Civil.

Día de las Fuerzas Armadas en Asturias

Aunque todavía está por confirmar oficialmente, la Princesa de Asturias podría acudir a la celebración del Día de las Fuerzas Armadas, que este año el Ministerio de Defensa ha elegido que se celebre entre Gijón y Oviedo, las dos capitales asturianas muy ligadas con la Casa Real.

Las fechas, el 24 y 25 de mayo, encajan en el calendario de Leonor que ya habrá acabado sus exámenes y no habrán empezado todavía los últimos ejercicios antes de que se licencie de la Academia General Militar de Zaragoza porque el próximo curso irá a la Academia de la Armada en Marín (Pontevedra). “La Princesa puede estar más ligada al desfile que se realizará el día 25 en Oviedo y estaría con su padre, pero no como alumno de la AGM ya que no participan”, señalaron fuentes militares.

La Reina Sofía, la Princesa Leonor, el Rey Felipe, la Reina Letizia y la Infanta Sofía a su salida a la entrega de los ‘Premios Princesa de Asturias 2023, a 20 de octubre de 2023, en Oviedo. Raúl Terrel / Europa Press

Fuentes militares señalan que lo normal es que ella acuda a la celebración del Día de las Fuerzas Armadas en Asturias, una comunidad donde hay varias empresas de Defensa muy destacadas.

De momento, Defensa ya ha informado de que los Reyes presidirán el acto central del desfile terrestre en Oviedo el próximo 25 de mayo (la víspera se hace otro en Gijón con la participación de varias naves militares y un desfile aéreo). Fuentes de la Casa Real precisaron que la agenda de la Princesa se cierra solo con una semana de anticipación.

El Día de las Fuerzas Armadas, que se celebró en Huesca en 2022, es un encuentro anual que busca acercar a los militares a la sociedad de la que forman parte y a la que sirven de muchas y diferentes maneras, tanto dentro como fuera de España.

Nombramiento de alférez en septiembre

Entre las decisiones que se pueden producir en las próximas semanas figura el ascenso del director de la Academia General Militar, Manuel Pérez López, que pasará de ser general de brigada a general de división, aunque el nombramiento podría dilatarse hasta la celebración de la entrega de despachos el próximo 3 de julio para que presida la despedida de la Princesa de sus compañeros de segundo curso.

El general Manuel Pérez López ha sido el que más tiempo ha estado al frente de la AGM, ya que llegó en el año de la pandemia, en 2020, y la llegada de la princesa como cadete alargó su mandato.

Por otro lado, fuentes militares anuncian que los compañeros de segundo de curso de Leonor también celebrarán en septiembre de este año su nombramiento como alféreces y, con esta lejanía, no saben si la Princesa acudirá al acto, pero podría ser una oportunidad para que se reunieran de nuevo en la AGM.