Siete residentes, cinco de ellos mir, renuncian a la plaza antes de tomar posesión en Aragón

Los hospitales de Aragón reciben esta semana a una nueva promoción de residentes con la mirada puesta en el necesario relevo generacional para suplir el déficit de facultativos. Sobre todo en atención primaria, un nivel asistencial donde 299 médicos de Familia alcanzarán la edad de jubilación hasta 2027. Es, sin embargo, una especialidad que acumula un alto número de vacantes mir. En la Comunidad no se adjudicaron 17 puestos (en las unidades docentes de Barbastro, Alcañiz y Calatayud). Una cifra que aumenta a 20 si se suman las tres renuncias notificadas antes de tomar posesión.

El consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, ha reconocido este miércoles que ha habido otras dos renuncias de mir (de Microbiología). Además, según fuentes del Departamento, de las 78 plazas de Enfermería adjudicadas, 76 se han incorporado ya que ha habido dos renuncias en la especialidad de Salud Mental. El resto de especialidades de Enfermería son Pediatría, Matronas, Geriatría, Familia y Enfermería del Trabajo. Así lo ha trasladado antes de participar en el acto de acogida de los nuevos residentes que comienzan su formación sanitaria especializada en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza. Antes de acceder al salón de actos, ha reconocido que es un problema "que sucede desde hace varios años" y ante el que "el Gobierno de Lambán no tomó ninguna medida".

En este sentido, ha enumerado una serie de medidas que ha adoptado la Consejería de Sanidad, como la de transmitir al Ministerio de Sanidad que "hay que eliminar el punto de corte del examen mir, que no debe servir para excluir". Además, ha dicho, el modelo de elección -telemático desde el inicio de la pandemia- dificulta a los futuros residentes que puedan modificar sus preferencias, porque "no les permite hacerlo en tiempo real". "Cuando se va a elegir plazas, a última hora, muchas veces, se cambia esa decisión", ha indicado.

Son dos iniciativas, ha señalado, que el Ministerio debería articular ya para el siguiente proceso de adjudicación de plazas de formación sanitaria especializada.

Otra petición al Ministerio es que "ante la falta de profesionales, porque a día de hoy no está asegurado el relevo generacional en el ámbito de la Medicina Familiar y Comunitaria, es necesario crear 1.000 plazas más de forma extraordinaria de esta especialidad" en toda España. Para ello, pide que se articulen las "medidas necesarias", como es "flexibilizar la acreditación de unidades docentes".

Bancalero ha reclamado también un "Pacto de Estado por la Sanidad". "El PP lo llevaba en el programa y es algo de todo, no es solo del partido que gobierna". "Le pedimos a la ministra una reunión del Consejo Interterritorial de Salud de forma urgente, tras las vacantes mir en atención primaria, y no hemos tenido respuesta", ha recordado. Tampoco ha tenido respuesta de la ministra de Educación, ha dicho, a la petición de agilizar la homologación de títulos de médicos extracomunitarios.

Medidas para fidelizar a los mir

El consejero ha recordado que el Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles las medidas para fidelizar a los mir. "El Gobierno anterior no ha hecho ninguna medida, las últimas fueron los acuerdos con los sindicatos, con los que estamos de acuerdo, pero no hubo ninguna planificación", ha mencionado. "Si no tenemos más médicos que se incorporen al sistema vamos a tener un problema", ha indicado.

Las medidas aprobadas entran en marcha este mes, tras su publicación en el Boletín Oficial de Aragón. Buscan retener a los mir que acaben su formación y también captar a los residentes de cuatro años que empezaron su formación en 2020 y terminan en septiembre para garantizar la asistencia sanitaria durante el verano. En este sentido, ha explicado que han contactado con sus tutores y unidades docentes para ver cuántos estarían dispuestos: "Tienen que acabar su residencia, es un tema voluntario". "Hay interés por parte de los residentes, no tienen mayor inconveniente en tender la mano para sacar el trabajo asistencial durante el periodo estival", ha añadido.