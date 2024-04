Estas son las obras que se acometerán en los colegios de Aragón durante este año

La falta de un inventario de centros, la obligación de adaptarse a las necesidades de escolarización y de conocer la disponibilidad de fondos propios y europeos han disuado al Departamento de Educación de elaborar un plan de infraestructuras que abarque toda la legislatura, tal y como se había anunciado. "Se hará anual. Esto dará confianza a los centros y aportará solidez a la red escolar", ha subrayado el secretario general técnico, Manuel Magdaleno, quien ha detallado que en 2024 se destinarán casi 28 millones de euros.

La propuesta no ha convencido a la oposición, que ha afeado que este planteamiento se base solo "en la ejecución del presupuesto anual" y que prácticamente todo lo planteado es heredado del anterior Ejecutivo. "Llevan años reclamando un plan de infraestructuras (el anterior finalizó en 2020). Antes venían pidiendo cada semana un centro nuevo", le ha reprochado el diputado socialista Ignacio Urquizu. Y ha puesto en valor los 244 millones invertidos en las anteriores legislaturas en esta cuestión: "No fueron de forma caprichosa. Lo que se hizo fue atender las necesidades educativas".

El planteamiento actual se centra en culminar las actuaciones de nuevas infraestructuras y la ampliación de centros por necesidades de escolarización. Asimismo, se trabajará en aquellas que deban rehabilitarse y actualizarse, se apostará por la educación infantil y la educación especial y se abordarán aspectos relacionados con la eficiencia energética y la adaptación a temperaturas externas. “En los proyectos no se abordarán solo intervenciones a realizar en tan solo un año, pero sí que se iniciarían en ese ejercicio", ha señalado.

Centrándose en ello, el secretario general técnico ha recordado que en estos momentos está en ejecución las obras del aulario de secundaria del centro Parque Venecia, que terminarán en septiembre de 2024; el de Arcosur, donde las primeras nueve aulas se entregarán al inicio de curso y las restantes el 28 de febrero de 2025; el aulario de primaria del Soledad Puértolas, que estará acabado para el 13 de julio; y las 18 unidades del Martina Bescós, que se entregarán también en septiembre. Asimismo, se está culminando la ampliación del Sierra de Guara, de Huesca, que finalizará el 21 de julio.

Durante este año también está previsto que se retomen las obras de primaria del colegio Ana María Navales. "A los cuatro meses se entregará el gimnasio, la biblioteca y la sala de usos múltiples y entre marzo y abril de 2025, la primera fase al completo", ha especificado. En el curso 2025-2026 llegarán las 12 unidades de secundaria del centro Zaragoza Sur y la infraestructura necesaria para los ciclos de Formación Profesional (FP) del instituto Rodanas de Épila. Se va a licitar la construcción del edificio de secundaria del colegio Valdespartera III y se resolverá, en este caso de mutuo acuerdo, el contrato con la empresa encargada de la obra del de La Joyosa.

Magdaleno ha explicado que se trabaja en mejorar la accesibilidad del colegio de educación especial Ángel Rivière, la segunda fase del aulario de secundaria del Parque Venecia, la segunda fase de primaria del Ana María Navales, la ampliación de El Espartidero, la escuela infantil de Calatayud, el centro de FP San Blas o la ampliación del aulario de FP de Monreal del Campo. Este último, ha apuntado, estará finalizado en abril de 2025.

"También estamos intentando tener un convenio con la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), como los que tenemos con Huesca y Teruel para obras en el medio rural", ha subrayado. Estas cuantías se suelen dedicar a cuestiones de eficiencia energética y la reforma de los patios para que, entre otras aspectos, cuenten con más zonas de sombra. Respecto a las escuelas infantiles, ha reconocido el retraso y lo ha achacado a que había proyectos que "no estaban bien hechos". En estos momentos, ha insistido, ya están, excepto Calatayud, todas las obras en marcha, habiendo empezado este mismo martes la de Santa María del Pilar, en Zaragoza.

La situación de Caneto

La oposición ha unido fuerzas y ha recriminado al Departamento de Educación la actual situación de las familias de Caneto. En este sentido, Magdaleno ha asegurado que se hará todo lo que esté en sus manos "para que pueda constituirse como una escuela pública". "Pero no a costa de todo", ha recalcado y se ha referido a que "no se va a ir en contra de ningún percepto legal y no se van a destinar recursos públicos a una entidad que hoy en día es privada".

El secretario general técnico ha recordado que en 2019 se solicitó autorización para el centro y que se comprobó que no cumplía los requisitos. "Y ante el asombro de todos, se destinaron dos funcionarios públicos a ser profesores. Eso, en terminología del Código Penal, es malversación de fondos públicos", ha subrayado entre críticas de los grupos de la izquierda.