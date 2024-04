Estos son los principales cambios en la FP de Aragón a partir del curso 2024-2025

Los nuevos ciclos de Formación Profesional (FP) entrarán en vigor a partir del próximo curso y será ya este verano, cuando se tienen que solicitar las vacantes, cuando se empiecen a percibir los primeros cambios. Uno de ellos es el aumento, según se recoge en el borrador del decreto que se prevé aplicar en Aragón, de la reserva de vacantes para titulados en otros ciclos, equilibrando así el acceso. También se potencia la orientación hacia estas titulaciones y se crean nuevas figuras docentes como la del experto.

Así, a partir de este año, para acceder a un grado medio, el 20% de las plazas que se oferten serán para titulados en una FP básica (antes era el 15%), mientras que se reducirá el porcentaje dirigido a alumnos que han acabado la ESO (pasa de un 70% a un 60%). Otro 15% será para el resto: prueba de acceso, curso de formación específico u otras titulaciones.

Lo mismo ocurrirá para matricularse en un ciclo superior. El 40% de las plazas serán para titulados en bachillerato, mientras que antes se destinaba un 60%. Otro 40% será para técnicos de FP (hasta ahora un 20%) y el 20% restante para los que hayan aprobado un curso de formación, una prueba de acceso o ya posean otros estudios superiores.

Con la nueva Ley de FP, todos los ciclos formativos serán duales, aunque habrá diferencias entre los generales y los intensivos. Tal y como adelantó el director general de Planificación, Centros y FP, Luis Mallada, en las Cortes de Aragón, los matriculados en uno básico harán 400 horas de formación, entre marzo y mayo de segundo curso. Por su parte, los de grado medio y superior generales harán dos periodos de prácticas en lugar de la única actual, que se llevaba a cabo al finalizar el segundo curso. Así, entre febrero y la primera semana de marzo del primer año, harán 140 horas; mientras que las 360 correspondientes al segundo curso se desarrollarán entre marzo y mayo.

Estas prácticas se adaptarán al horario laboral del centro de trabajo, no pudiéndose superar la duración máxima de la jornada legalmente establecida ni hacerse en horario nocturno. Por causas de fuerza mayor, indica el texto, se podrá ampliar el periodo para hacerlas hasta el mes de julio.

En el caso de que un alumno no pase de curso o no titule, especifica el borrador publicado, las horas de formación en empresa "se reducirán conforme a la estimación de los resultados de aprendizaje que deban llevarse a cabo". Y, en el supuesto de estudiantes de segundo con materias pendientes de primero, se incluirán los resultados de aprendizaje pendientes en el Plan de formación. Cambia también el modelo de concepción de las prácticas. Antes eran al final, por lo que solo las podían hacer aquellos que tenían todo aprobado. Ahora, la nota ya no será limitante. Eso sí, se establece una nueva restricción para pasar de curso en grado medio y superior: no se puede suspender más de 10 horas de materias propias del ciclo. Quedan exentas las comunes como inglés o las de itinerario.

Las prácticas en los intensivos

En el caso de los grados duales intensivos, las prácticas tendrán un mayor peso: entre 700 y 860 horas en empresas. El documento detalla que cuando en la misma semana se haga formación en el centro y la empresa no se podrá superar las 20 horas en el instituto o un máximo de 45 entre ambos. Y en los que solo haya estancia en la empresa, esta deberá limitarse a la jornada laboral ordinaria. Esta formación en alternancia tendrá una duración mínima de un curso escolar y máxima de un año. Si el alumno no logra superar el curso, al matricularse por segunda vez lo hará en el régimen dual general.

Otra de las novedades incluidas es que todos los centros públicos integrados de FP, como son Los Enlaces, Corona de Aragón, San Blas o Pirámide, deberán ofertar todos sus ciclos de la modalidad presencial en régimen intensivo. No obstante, será el centro el que determine el número de alumnos que optan a esta posibilidad, dentro de los matriculados en cada título. De este modo, se pretende potenciar este tipo de formación, muy demandada desde el sector empresarial.

Cambios en las asignaturas de PF

El borrador también aborda la ampliación de los proyectos finales que hasta ahora se llevaban a cabo solo en los ciclos superiores y alguno de los medios. Con esta nueva normativa se aplicará en todos los medios y básicos también. Asimismo, se incluyen los módulos optativos. En grado medio y superior habrá uno anual o dos cuatrimestrales, con un cómputo semanal de tres horas. Los propios centros, especifica el borrador, podrán hacer propuestas que deberán ser presentadas antes del 31 de diciembre del año anterior.

Como marca la norma estatal se incluyen las asignaturas de Inglés profesional y Digitalización aplicada al sector productivo. Por su parte, Formación y orientación laboral (FOL) y Empresa e iniciativa emprendedora (EIE) ahora pasan a llamarse Itinerario personal para la empleabilidad I y II.

Acercar la FP a los jóvenes es otro de los objetivos de esta nueva norma. Tanto la nacional como la autonómica hacen especial hincapié en ello e incluyen un incremento de los recursos. Por cada 800 alumnos, los centros tendrán diez horas adicionales de orientador para la FP y en los integrados, si sobrepasan los 200, tendrán uno a jornada completa. En esta línea, según apuntan desde el Departamento de Educación, el próximo año, llevarán a alumnos de primaria y la ESO a la Aragón Skills, las olimpiadas de FP, para que conozcan estas posibilidades.

También dentro del profesorado hay cambios y el más llamativo es la incorporación la figura del experto del sector productivo. Serán profesionales que estén desarrollando su actividad en el ámbito laboral correspondiente y que no necesariamente tienen que ser titulados. La intención es garantizar el dominio de los procesos específicos y poder cubrir así las necesidades docentes, una vez agotadas las vías ordinarias.