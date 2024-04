Guitarte: "Los que hemos sufrido acosos sabemos que es lo más indeseable de la política"

El portavoz de Aragón-Teruel Existe en las Cortes de Aragón y candidato a las elecciones europeas por la coalición Existe, Tomás Guitarte, ha afirmado este jueves, ante el anuncio del presidente, Pedro Sánchez, sobre su futuro, que todos los que han sufrido acosos y bulos saben "cómo afecta a nivel personal y cómo es lo más indeseable de la política".

La formación ha recordado así que en el año 2019, previo a la investidura de Pedro Sánchez, Tomás Guitarte sufrió un proceso de acoso que llegó al punto de necesitar escolta policial para ir al Congreso, además de amenazas y pintadas contra él y su familia en su localidad natal.

La política, ha destacado Guitarte en una nota de prensa, debe centrarse en solucionar los problemas de los ciudadanos y hay que "alejar la crispación, las polémicas ficticias, las polémicas inventadas, los bulos, los ataques personales".

"Es imprescindible que en España surja un gran espacio que aleje estas polarizaciones", ha subrayado el portavoz de Aragón-Teruel Existe, quien también se ha referido al papel de la prensa y, en su opinión, "cada uno debe analizar si está contribuyendo a generar ese clima de crispación o no".

Para Guitarte, hay medios de comunicación que realmente no lo son, que son "arietes de unas estrategias determinadas políticas", tanto a nivel nacional como provincial o local, y reclama que rectifique esa acción. "Si no -ha concluido- decir claramente que esto no son medios de comunicación, que es otra cosa, y aplicar la legislación que corresponda".